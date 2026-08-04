Келси Плам набрала 20 очков за 21 минуту в дебютной игре за «Финикс»

Плам провела первый матч за «Меркури».

Звездная защитница Келси Плам дебютировала за «Финикс» после обмена из «Лос-Анджелеса».

31-летняя баскетболистка вошла в игру против «Чикаго » со скамейки запасных и набрала 20 очков, 1 подбор и 4 передачи при 3 потерях. За 21 минуту на паркете она реализовала 6 из 10 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

На счету Плам важное попадание из-за дуги на последней минуте матча, которое позволило «Меркури» выйти вперед.

«Финикс » довел матч до победы – 106:101.