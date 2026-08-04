Келси Плам набрала 20 очков за 21 минуту в дебютной игре за «Финикс»
Плам провела первый матч за «Меркури».
Звездная защитница Келси Плам дебютировала за «Финикс» после обмена из «Лос-Анджелеса».
31-летняя баскетболистка вошла в игру против «Чикаго» со скамейки запасных и набрала 20 очков, 1 подбор и 4 передачи при 3 потерях. За 21 минуту на паркете она реализовала 6 из 10 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 5 из 5 штрафных.
На счету Плам важное попадание из-за дуги на последней минуте матча, которое позволило «Меркури» выйти вперед.
«Финикс» довел матч до победы – 106:101.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
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