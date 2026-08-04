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  4. Байрон Скотт: «Если бы в «Кливленде» не было Хардена, Леброн вернулся бы туда еще один раз»

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Байрон Скотт: «Если бы в «Кливленде» не было Хардена, Леброн вернулся бы туда еще один раз»
Легенда НБА объяснил, почему Леброн не перешел в «Кливленд».

Знаменитый игрок и тренер НБА Байрон Скотт назвал фактор, который повлиял на решение Леброна Джеймса отказаться от варианта с возвращением в «Кливленд».

«Если бы в «Кливленде» не было Хардена, Леброн вернулся бы туда еще один раз. Хотя, конечно, считается, что Джеймс не очень-то сочетается и с Донованом Митчеллом.

Вообще говоря, нет такой команды, в которую Леброн бы не вписался. Мы говорим о человеке, который нацелен на передачу. Он никогда не был эгоистичным игроком. Его, скорее, ругали за то, что он готов был поделиться мячом с партнерами. И не брал на себя решающий бросок. Совсем другая философия по сравнению с тем же Кобе. Так что Леброн вписался бы куда угодно. Особенно на данном этапе карьеры.

Его приоритет сейчас – победа», – считает Скотт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Byron Scott’s Fast Break
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Браун тоже был не в восторге, когда Леброн без него на ОИ собирал команду и ничего)
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