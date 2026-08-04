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  4. Спенсер Динуидди хотел бы присоединиться к «Майами»

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Спенсер Динуидди хотел бы присоединиться к «Майами»
Динуидди не против стать игроком «Хит».

Разыгрывающий Спенсер Динуидди в соцсетях ответил болельщику, призывавшему его присоединиться к «Хит».

Болельщик: «Переходи в «Майами», бро, ну пожаааалуйста».

Динуидди: «Я бы с удовольствием».

Болельщик: «О да, чувак, мы бы очень хотели видеть тебя в команде, брат, звони им!»

В январе Динуидди покинул немецкую «Баварию» и вернулся в США, чтобы ухаживать за больными родственниками.

Последний раз Динуидди играл в НБА в сезоне-2024/25, во время своего второго прихода в «Даллас», набирая в среднем 11 очков, 4,4 передачи и 2,6 подбора за 79 матчей.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Heat Realm
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