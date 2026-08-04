Спенсер Динуидди хотел бы присоединиться к «Майами»

Динуидди не против стать игроком «Хит».

Разыгрывающий Спенсер Динуидди в соцсетях ответил болельщику, призывавшему его присоединиться к «Хит».

Болельщик : «Переходи в «Майами », бро, ну пожаааалуйста».

Динуидди : «Я бы с удовольствием».

Болельщик : «О да, чувак, мы бы очень хотели видеть тебя в команде, брат, звони им!»

В январе Динуидди покинул немецкую «Баварию» и вернулся в США, чтобы ухаживать за больными родственниками.

Последний раз Динуидди играл в НБА в сезоне-2024/25, во время своего второго прихода в «Даллас», набирая в среднем 11 очков, 4,4 передачи и 2,6 подбора за 79 матчей.