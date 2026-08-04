Дюрэнт считает, что новая «Филадельфия» превосходит «Голден Стэйт» 2017 года как суперкоманда: «Мы даже не близко»

Дюрэнт сравнил суперкоманды «Сиксерс» и «Уорриорз» со своим участием.

Звездный ветеран НБА Кевин Дюрэнт считает, что новая «Филадельфия » Леброна Джеймса в теории превосходит его «Голден Стэйт » 2017 года как суперкоманда.

«Мы даже не близко, лол. Джоэл – MVP. Джейлен Браун – недавний MVP финальной серии, Тайриз Макси – участник Матча всех звезд последние 3 года. Ну, про Леброна я и говорить не буду.

Клэй Томпсон никогда не был кандидатом на MVP ни в каком формате, 22 очка за игру. Дрэймонд – 14 очков за игру, 7 подборов и 6 передач; Стеф – MVP, как и Джоэл. Я не понимаю, как команда «Уорриорз» может быть лучше на бумаге», – поделился мнением форвард «Рокетс».