Дюрэнт считает, что новая «Филадельфия» превосходит «Голден Стэйт» 2017 года как суперкоманда: «Мы даже не близко»
Дюрэнт сравнил суперкоманды «Сиксерс» и «Уорриорз» со своим участием.
Звездный ветеран НБА Кевин Дюрэнт считает, что новая «Филадельфия» Леброна Джеймса в теории превосходит его «Голден Стэйт» 2017 года как суперкоманда.
«Мы даже не близко, лол. Джоэл – MVP. Джейлен Браун – недавний MVP финальной серии, Тайриз Макси – участник Матча всех звезд последние 3 года. Ну, про Леброна я и говорить не буду.
Клэй Томпсон никогда не был кандидатом на MVP ни в каком формате, 22 очка за игру. Дрэймонд – 14 очков за игру, 7 подборов и 6 передач; Стеф – MVP, как и Джоэл. Я не понимаю, как команда «Уорриорз» может быть лучше на бумаге», – поделился мнением форвард «Рокетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Polymarket Hoops
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1) 2 последних мвп в прайме vs 2 прошедших прайм травмата - раунд за гсв
2) 4 действующих оллстара vs 3 действующих оллстара - раунд за гсв
3) недавний мвп финала - баланс
4) претенденты на дпой - раунд за гсв
5) топ-1 и топ-2 снайпера в истории в одной команде в прайме - раунд за гсв
6) скамейка - раунд за гсв
7) тренер-чемпион - баланс
8) сбалансированная платёжка - раунд за гсв
9) здоровые и всегда доступные игроки старта - раунд за гсв
10) двое из топ-5 игроков лиги vs 0 из топ-5 - раунд за гсв
11) играли только что в двух финалах vs не видели финал 25 лет - раунд за гсв
Мне сложно придумать положительный критерий, где Фила заберёт хотя бы раунд. Зато могу накидать отрицательных:
1) 50%+ пропущенных игр за карьеру из возможного числа игр у главной звезды - раунд за Филой
2) 3 игрока с раздутым эго vs главного жертвенника 2010х - раунд за Филой
3) несбалансированный состав без скамейки - раунд за Филой
А по поводу Эго, не смешно даже. Фила может как выиграть чемпионат, так и развалиться в самом начале (что заметно вероятнее). Брауна только что выкинули из Бостона по причине что он кукухой поехал насчёт своего статуса, Леброн сбежал из Лейкерс как только ему намекнули что не он главный в команде. Эмбид готов ныть в каждом интервью какой он классный, лишь бы поднять себе котировки на мвп. Хрен знает как ЭТО можно сравнивать с альтруизмом Гсв
Это как позвать в команду Джордана и Шака и сказать, что они лучшая команда лиги с 10 титулами на двоих
Лично я верю, что ЛАЛ и Бостон, если обойдутся без травм, покажут результат не хуже Филы, не говоря уже про НЙ, ОКС и САС.
По-моему для абсолютного большинства Окс и САС первые две команды лиги
И то Фила не третья у половины как минимум