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  4. Дюрэнт считает, что новая «Филадельфия» превосходит «Голден Стэйт» 2017 года как суперкоманда: «Мы даже не близко»

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Дюрэнт считает, что новая «Филадельфия» превосходит «Голден Стэйт» 2017 года как суперкоманда: «Мы даже не близко»
Дюрэнт сравнил суперкоманды «Сиксерс» и «Уорриорз» со своим участием.

Звездный ветеран НБА Кевин Дюрэнт считает, что новая «Филадельфия» Леброна Джеймса в теории превосходит его «Голден Стэйт» 2017 года как суперкоманда.

«Мы даже не близко, лол. Джоэл – MVP. Джейлен Браун – недавний MVP финальной серии, Тайриз Макси – участник Матча всех звезд последние 3 года. Ну, про Леброна я и говорить не буду.

Клэй Томпсон никогда не был кандидатом на MVP ни в каком формате, 22 очка за игру. Дрэймонд – 14 очков за игру, 7 подборов и 6 передач; Стеф – MVP, как и Джоэл. Я не понимаю, как команда «Уорриорз» может быть лучше на бумаге», – поделился мнением форвард «Рокетс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Polymarket Hoops
logoГолден Стэйт
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
logoНБА
logoДжейлен Браун
logoФиладельфия
logoЛеброн Джеймс

Комментарии

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Кексик изо всех сил старается, но нет)
Две звезды в прайме против деда и инвалида)
Мистер замок и лучший снайпер лиги после Стефа против Мистера подающего надежды и МВП финала... это типа как Игуадала был... ааа так, он тоже был в составе ГС)
Давайте посчитаем. Гсв 2016-2017 vs Фила 2026-2027:
1) 2 последних мвп в прайме vs 2 прошедших прайм травмата - раунд за гсв
2) 4 действующих оллстара vs 3 действующих оллстара - раунд за гсв
3) недавний мвп финала - баланс
4) претенденты на дпой - раунд за гсв
5) топ-1 и топ-2 снайпера в истории в одной команде в прайме - раунд за гсв
6) скамейка - раунд за гсв
7) тренер-чемпион - баланс
8) сбалансированная платёжка - раунд за гсв
9) здоровые и всегда доступные игроки старта - раунд за гсв
10) двое из топ-5 игроков лиги vs 0 из топ-5 - раунд за гсв
11) играли только что в двух финалах vs не видели финал 25 лет - раунд за гсв

Мне сложно придумать положительный критерий, где Фила заберёт хотя бы раунд. Зато могу накидать отрицательных:
1) 50%+ пропущенных игр за карьеру из возможного числа игр у главной звезды - раунд за Филой
2) 3 игрока с раздутым эго vs главного жертвенника 2010х - раунд за Филой
3) несбалансированный состав без скамейки - раунд за Филой
ОтветJedef
Давайте посчитаем. Гсв 2016-2017 vs Фила 2026-2027: 1) 2 последних мвп в прайме vs 2 прошедших прайм травмата - раунд за гсв 2) 4 действующих оллстара vs 3 действующих оллстара - раунд за гсв 3) недавний мвп финала - баланс 4) претенденты на дпой - раунд за гсв 5) топ-1 и топ-2 снайпера в истории в одной команде в прайме - раунд за гсв 6) скамейка - раунд за гсв 7) тренер-чемпион - баланс 8) сбалансированная платёжка - раунд за гсв 9) здоровые и всегда доступные игроки старта - раунд за гсв 10) двое из топ-5 игроков лиги vs 0 из топ-5 - раунд за гсв 11) играли только что в двух финалах vs не видели финал 25 лет - раунд за гсв Мне сложно придумать положительный критерий, где Фила заберёт хотя бы раунд. Зато могу накидать отрицательных: 1) 50%+ пропущенных игр за карьеру из возможного числа игр у главной звезды - раунд за Филой 2) 3 игрока с раздутым эго vs главного жертвенника 2010х - раунд за Филой 3) несбалансированный состав без скамейки - раунд за Филой
Комментарий скрыт
ОтветAlphaBeast2
Комментарий скрыт
На скамейке Гсв сидел мвп финала. Это уже раунд. А так, кого там только не было, даже Мабой не затерялся. Игудала, Ливингстон, Барнс, Пачулия, Уэст, Луни. Да у них второй юнит мог бы самостоятельно в плей-офф выйти.

А по поводу Эго, не смешно даже. Фила может как выиграть чемпионат, так и развалиться в самом начале (что заметно вероятнее). Брауна только что выкинули из Бостона по причине что он кукухой поехал насчёт своего статуса, Леброн сбежал из Лейкерс как только ему намекнули что не он главный в команде. Эмбид готов ныть в каждом интервью какой он классный, лишь бы поднять себе котировки на мвп. Хрен знает как ЭТО можно сравнивать с альтруизмом Гсв
Кекс уже высказывался, что пришёл в слабую команду ГСВ. Надоело ему играть в слишком сильной Оклахоме, и решил он найти команду послабее, выбирал между Бостоном и ГСВ, и решил, что команда 73-9 самый явный аутсайдер Лиги, туда и перевёз свои таланты.
Ничего, что Леброн с Эмбиидом уже не в прайме?)
Это как позвать в команду Джордана и Шака и сказать, что они лучшая команда лиги с 10 титулами на двоих
Ответold folk
Ничего, что Леброн с Эмбиидом уже не в прайме?) Это как позвать в команду Джордана и Шака и сказать, что они лучшая команда лиги с 10 титулами на двоих
А когда Джоэл вообще был в прайме? Он до mvp, еле дотащился, со своими коленями. Этому игроку нужен лоад менеджмент как Каваю, только еще сильнее. Его надо тащить до плова и тогда он может пару серий сможет вытащить. Такая ситуация всегда была.
Ответold folk
Ничего, что Леброн с Эмбиидом уже не в прайме?) Это как позвать в команду Джордана и Шака и сказать, что они лучшая команда лиги с 10 титулами на двоих
Примерно как титры времён Расти в Денвере: 2 МВП на прощадке, миллиард триплов на площадке. Или Ягр во Флориде, у которого в одном матче было больше очков в НХЛ, чем у всей команды соперника в сумме
Сколько этих супер команд было на бумаге... Единичные случаи, когда они выстреливали сразу. ГСВ суперкоманду вырастили, а не эксперементировали со звездами. Когда туда пришел Дюрант, она стала супер-пупер командой). Кроме шуток, Воины тогда были на пике, и есть мнение что они и без Кеши смогли бы взять титулы. А вот Брону не везет с этим. Сколько он пытался таких команд создать? Даже переход в Хит, не сразу дал плоды, а только на третий год, что опять доказывает - "Москва не сразу строилась". Вспомните историю Дримтим-92. Они считаются самой великой и стильной командой, но первый тренировочный матч проиграли студентам. Так что не в обиду Кеше, но ГСВ 2017, даже без него превосходят сегодняшний состав Филы.
ОтветВиктор Шакуров
Сколько этих супер команд было на бумаге... Единичные случаи, когда они выстреливали сразу. ГСВ суперкоманду вырастили, а не эксперементировали со звездами. Когда туда пришел Дюрант, она стала супер-пупер командой). Кроме шуток, Воины тогда были на пике, и есть мнение что они и без Кеши смогли бы взять титулы. А вот Брону не везет с этим. Сколько он пытался таких команд создать? Даже переход в Хит, не сразу дал плоды, а только на третий год, что опять доказывает - "Москва не сразу строилась". Вспомните историю Дримтим-92. Они считаются самой великой и стильной командой, но первый тренировочный матч проиграли студентам. Так что не в обиду Кеше, но ГСВ 2017, даже без него превосходят сегодняшний состав Филы.
Есть мнение, что без Кеши ГСВ ничего бы не взяли)) и подтверждение тому, сезоны 2016 и 2019. Дюра много хейтят, но в ПО и особенно в финалах он был безоговорочным №1, причём с запасом.
ОтветSm0k1n
Есть мнение, что без Кеши ГСВ ничего бы не взяли)) и подтверждение тому, сезоны 2016 и 2019. Дюра много хейтят, но в ПО и особенно в финалах он был безоговорочным №1, причём с запасом.
А 2015 и 2022 Кеши и близко не было
дурак ты...Рюкзак, ду-рак
Ахахах Рюкзак остановись 😂😂😂
ГСК более сбалансированная команда и менее травматичная, сейчас все авансов 76 надают, как Бруклину КД, надеюсь, что они себя оправдают, конечно...
ОтветПостер Адебайо
ГСК более сбалансированная команда и менее травматичная, сейчас все авансов 76 надают, как Бруклину КД, надеюсь, что они себя оправдают, конечно...
фили на бумаге выглядит сбалансировано а главное сильными в защите, способными закрыть дырку от деда. но для этого надо быть здоровыми, а не факт что они все вчетвером хотя бы 30% матчей в сезоне отыграют
ОтветFranco
фили на бумаге выглядит сбалансировано а главное сильными в защите, способными закрыть дырку от деда. но для этого надо быть здоровыми, а не факт что они все вчетвером хотя бы 30% матчей в сезоне отыграют
А дырку от Эмбида кто закроет? Если в нападении он ещё что то может, то в защите там полный мрак: еле ноги передвигает и вообще не успевает. Это главная проблема, а не то, что Леброн не защищается
Не везет Кеше. Всю карьеру в донных командах провел
Я просто ржу, сколько же Филе авансов выписали, хотя они ещё ничего не выиграли и неизвестно выиграют ли в дальнейшем.
Лично я верю, что ЛАЛ и Бостон, если обойдутся без травм, покажут результат не хуже Филы, не говоря уже про НЙ, ОКС и САС.
ОтветSm0k1n
Я просто ржу, сколько же Филе авансов выписали, хотя они ещё ничего не выиграли и неизвестно выиграют ли в дальнейшем. Лично я верю, что ЛАЛ и Бостон, если обойдутся без травм, покажут результат не хуже Филы, не говоря уже про НЙ, ОКС и САС.
Ну сколько авансов?
По-моему для абсолютного большинства Окс и САС первые две команды лиги
И то Фила не третья у половины как минимум
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