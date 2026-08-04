Организованный Лукой Дончичем мини-сбор в Словении посетят 16 из 17 игроков «Лейкерс», кроме Кэмерона Карра

Карр будет единственным, кто не приедет на сбор «Лейкерс» в Словению.

Инсайдер Марк Стейн поделился информацией о мини-сборе, который организовывает лидер «Лейкерс » Лука Дончич для своей команды.

«Дончич зафрахтовал самолет и полностью оплачивает перелет и пребывание каждого одноклубника в своей родной Словении в конце этого месяца. Мне сказали, что 16 из 17 игроков состава «Лос-Анджелеса», не считая самого Дончича – от Остина Ривза до Уокера Кесслера, Бронни Джеймса и двусторонних новичков Артура Калумы, Криса Маньона и Эйкея Окереке – согласились участвовать.

Их было бы 17 из 17, если бы задрафтованный в этом году Кэмерон Карр не был обязан присутствовать на официальном мероприятии для новичков НБА , которое совпадает по срокам с тем, что Дончич называет «выездом для сплочения команды», – написал Стейн.