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  4. Организованный Лукой Дончичем мини-сбор в Словении посетят 16 из 17 игроков «Лейкерс», кроме Кэмерона Карра

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Организованный Лукой Дончичем мини-сбор в Словении посетят 16 из 17 игроков «Лейкерс», кроме Кэмерона Карра
Карр будет единственным, кто не приедет на сбор «Лейкерс» в Словению.

Инсайдер Марк Стейн поделился информацией о мини-сборе, который организовывает лидер «Лейкерс» Лука Дончич для своей команды.

«Дончич зафрахтовал самолет и полностью оплачивает перелет и пребывание каждого одноклубника в своей родной Словении в конце этого месяца. Мне сказали, что 16 из 17 игроков состава «Лос-Анджелеса», не считая самого Дончича – от Остина Ривза до Уокера Кесслера, Бронни Джеймса и двусторонних новичков Артура Калумы, Криса Маньона и Эйкея Окереке – согласились участвовать.

Их было бы 17 из 17, если бы задрафтованный в этом году Кэмерон Карр не был обязан присутствовать на официальном мероприятии для новичков НБА, которое совпадает по срокам с тем, что Дончич называет «выездом для сплочения команды», – написал Стейн.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
logoЛука Дончич
logoЛейкерс
logoКэмерон Карр
logoНБА

Комментарии

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решил показать кто теперь главный в клубе)
Потом после сбора кто-то задумается о принятии гражданства Словении
Сборная Словении, похоже, хочет медали Олимпиады, нужна свежая кровь:)
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