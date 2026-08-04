У Леброна Джеймса появился первый мурал в Филадельфии. Кто-то осквернил его надписью с отсылкой к Дидди

В Филадельфии нарисовали и тут же осквернили мурал Леброна Джеймса.

У звездного новобранца «Сиксерс» Леброна Джеймса появился первый мурал в Филадельфии. Авторство настенного изображения приписывают известному местному уличному художнику Биллу Стробелу.

Вскоре рисунок был осквернен надписью «Если вечеринка, то у Дидди», отсылающей к неоднократно повторенной Джеймсом фразы во время давнего стрима.

Шон «Пи Дидди» Комбс ранее был приговорен судом в США к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. Присяжные оправдали его по самым тяжким обвинениям в рэкете и секс-торговле, которые могли грозить пожизненным сроком.

Джеймса связывали со скандалом вокруг Комбса из-за его высказываний о вечеринках рэпера и архивных совместных появлений на публике. Сам Леброн не являлся фигурантом уголовного дела и никак не обвинялся следствием, однако в соцсетях и во время матчей историю активно упоминали недоброжелатели баскетболиста.