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У Леброна Джеймса появился первый мурал в Филадельфии. Кто-то осквернил его надписью с отсылкой к Дидди
В Филадельфии нарисовали и тут же осквернили мурал Леброна Джеймса.

У звездного новобранца «Сиксерс» Леброна Джеймса появился первый мурал в Филадельфии. Авторство настенного изображения приписывают известному местному уличному художнику Биллу Стробелу.

Вскоре рисунок был осквернен надписью «Если вечеринка, то у Дидди», отсылающей к неоднократно повторенной Джеймсом фразы во время давнего стрима.

Шон «Пи Дидди» Комбс ранее был приговорен судом в США к четырем годам и двум месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. Присяжные оправдали его по самым тяжким обвинениям в рэкете и секс-торговле, которые могли грозить пожизненным сроком. 

Джеймса связывали со скандалом вокруг Комбса из-за его высказываний о вечеринках рэпера и архивных совместных появлений на публике. Сам Леброн не являлся фигурантом уголовного дела и никак не обвинялся следствием, однако в соцсетях и во время матчей историю активно упоминали недоброжелатели баскетболиста.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: durant
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Комментарии

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болельщики Филы самые лютые болельщики) его ещё и не такое ожидает впереди)
На правой руке - поскользнулся, упал, потерял сознание, закрытый перелом, очнулся - гипс?)
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