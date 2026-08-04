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  4. Джейлен Браун о совместной игре с Джеймсом: «Возможность учиться у одного из, если не величайшего игрока всех времен»

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Джейлен Браун о совместной игре с Джеймсом: «Возможность учиться у одного из, если не величайшего игрока всех времен»
Джейлен Браун рассказал об ожиданиях от Леброна Джеймса.

Новобранец «Филадельфии» Джейлен Браун рассказал об ожиданиях от сезона в составе новой команды и совместной игры с еще одним звездным дебютантом «76-х» Леброном Джеймсом.

«У меня огромные ожидания от нового сезона. Что за возможность! К нам еще и Леброн перешел! Будет столько внимания, нас будут обсуждать весь год... Важная вещь: я люблю учиться. Это одна из моих любимых вещей. И я получу возможность учиться у одного из, если не величайшего игрока всех времен.

На площадке и за ее пределами, учиться и накапливать опыт, который пополнит мою собственную базу знаний. Вот чего я жду», – заявил Браун во время стрима.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
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