Джейлен Браун о совместной игре с Джеймсом: «Возможность учиться у одного из, если не величайшего игрока всех времен»

Джейлен Браун рассказал об ожиданиях от Леброна Джеймса.

Новобранец «Филадельфии» Джейлен Браун рассказал об ожиданиях от сезона в составе новой команды и совместной игры с еще одним звездным дебютантом «76-х» Леброном Джеймсом .

«У меня огромные ожидания от нового сезона. Что за возможность! К нам еще и Леброн перешел! Будет столько внимания, нас будут обсуждать весь год... Важная вещь: я люблю учиться. Это одна из моих любимых вещей. И я получу возможность учиться у одного из, если не величайшего игрока всех времен.

На площадке и за ее пределами, учиться и накапливать опыт, который пополнит мою собственную базу знаний. Вот чего я жду», – заявил Браун во время стрима.