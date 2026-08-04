«Сакраменто» рассматривает подписание Расселла Уэстбрука или Виктора Оладипо в качестве наставника для Дариуса Эйкаффа

«Кингз» нужен ветеран, чтобы помочь в становлении Эйкаффа.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Сакраменто» изучает возможность добавления в состав опытного защитника, который станет наставником для новичка Дариуса Эйкаффа. В связи с этим клуб рассматривает варианты с возвращением Расселла Уэстбрука или подписанием Виктора Оладипо.

Уэстбрук отыграл за «Кингз» 64 матча в прошлом сезоне, выдавая в среднем 15,2 очка, 5,4 подбора и 6,7 передачи, после чего стал свободным агентом.

Оладипо из-за травм потерял место в НБА, его последний матч датируется 2023 годом. Защитник всеми силами старался вернуться в лигу, устраивая специальные просмотры для скаутов летом.