«Сакраменто» рассматривает подписание Расселла Уэстбрука или Виктора Оладипо в качестве наставника для Дариуса Эйкаффа
«Кингз» нужен ветеран, чтобы помочь в становлении Эйкаффа.
По информации инсайдера Джейка Фишера, «Сакраменто» изучает возможность добавления в состав опытного защитника, который станет наставником для новичка Дариуса Эйкаффа. В связи с этим клуб рассматривает варианты с возвращением Расселла Уэстбрука или подписанием Виктора Оладипо.
Уэстбрук отыграл за «Кингз» 64 матча в прошлом сезоне, выдавая в среднем 15,2 очка, 5,4 подбора и 6,7 передачи, после чего стал свободным агентом.
Оладипо из-за травм потерял место в НБА, его последний матч датируется 2023 годом. Защитник всеми силами старался вернуться в лигу, устраивая специальные просмотры для скаутов летом.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети инсайдера Джейка Фишера
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