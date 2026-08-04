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«Сакраменто» рассматривает подписание Расселла Уэстбрука или Виктора Оладипо в качестве наставника для Дариуса Эйкаффа
«Кингз» нужен ветеран, чтобы помочь в становлении Эйкаффа.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Сакраменто» изучает возможность добавления в состав опытного защитника, который станет наставником для новичка Дариуса Эйкаффа. В связи с этим клуб рассматривает варианты с возвращением Расселла Уэстбрука или подписанием Виктора Оладипо.

Уэстбрук отыграл за «Кингз» 64 матча в прошлом сезоне, выдавая в среднем 15,2 очка, 5,4 подбора и 6,7 передачи, после чего стал свободным агентом.

Оладипо из-за травм потерял место в НБА, его последний матч датируется 2023 годом. Защитник всеми силами старался вернуться в лигу, устраивая специальные просмотры для скаутов летом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети инсайдера Джейка Фишера
logoСакраменто
logoРасселл Уэстбрук
logoНБА
logoДариус Эйкафф
logoВиктор Оладипо

Комментарии

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Дважды лучший бомбардир сезона, трижды лучший распасовщик сезона, автор ряда уникальных перфомансов в духе 15-20-20, на пике входил в топ-5 голосования на мвп всю пятилетку, взял МПВ-2017, один из лучших клатчеров поколения, лучший подборщик в истории НБА среди гардов, топ-5 в истории по ассистам, топ-15 по очкам (выше Карри Лилларда и многих снайперов), многократный (10 раз?) участник МВЗ и Символичных сборных, всю жизнь играет в скоростной атлетичный баскетбол, умудряясь избегать серьезных травм: ему всяко есть что подсказать молодым новичкам.
ОтветRublev
Дважды лучший бомбардир сезона, трижды лучший распасовщик сезона, автор ряда уникальных перфомансов в духе 15-20-20, на пике входил в топ-5 голосования на мвп всю пятилетку, взял МПВ-2017, один из лучших клатчеров поколения, лучший подборщик в истории НБА среди гардов, топ-5 в истории по ассистам, топ-15 по очкам (выше Карри Лилларда и многих снайперов), многократный (10 раз?) участник МВЗ и Символичных сборных, всю жизнь играет в скоростной атлетичный баскетбол, умудряясь избегать серьезных травм: ему всяко есть что подсказать молодым новичкам.
И кого он за карьеру прям подтянул, кто о нем может хорошо отозваться как о наставнике ? Он не будет этим заниматься, слишком много чсв.
Ответscorp19
И кого он за карьеру прям подтянул, кто о нем может хорошо отозваться как о наставнике ? Он не будет этим заниматься, слишком много чсв.
насчёт чсв Расса это только на спорце многолетняя байка, абсолютно неверная. Как о тиммейте о нём как раз все оч хорошо отзываются, а об отношении к делу так и вообще к эталону приравнивают. Именно для этого он по сути и нужен, а баскетбольный айку есть кому развивать и без Уэстбрука, в конце концов это у игроков изначальный дар, и заметно улучшить его не удастся, если природой не отсыпано!)
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