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Вице-президент «Нью-Йорка» Герссон Росас покинул команду после 4 сезонов
Росас расстался с «Никс».

Старший вице-президент по баскетбольным операциям «Никс» Герссон Росас ушел из организация, в которой провел четыре сезона.

Прежде чем в 2022 году оказаться в Нью-Йорке, Росас работал в «Хьюстоне» и «Миннесоте». Он был ключевым членом руководства «Никс», которое собрало команду, выигравшую в июне чемпионский титул НБА.

В соцсетях Росас опубликовал фото (на нем он в правом нижнем углу) вместе с президентом «Никс» Леоном Роузом и старшим советником Уильямом Уэсли, подписав его: «Миссия выполнена. Переходим к следующей главе».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети инсайдера Майкла Скотто
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Герссон Росас

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