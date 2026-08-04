Вице-президент «Нью-Йорка» Герссон Росас покинул команду после 4 сезонов

Росас расстался с «Никс».

Старший вице-президент по баскетбольным операциям «Никс» Герссон Росас ушел из организация, в которой провел четыре сезона.

Прежде чем в 2022 году оказаться в Нью-Йорке , Росас работал в «Хьюстоне» и «Миннесоте». Он был ключевым членом руководства «Никс», которое собрало команду, выигравшую в июне чемпионский титул НБА .

В соцсетях Росас опубликовал фото (на нем он в правом нижнем углу) вместе с президентом «Никс» Леоном Роузом и старшим советником Уильямом Уэсли, подписав его: «Миссия выполнена. Переходим к следующей главе».