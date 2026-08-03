Уилл Бартон присоединится к тренерскому штабу «Миннесоты» в роли специалиста по развитию игроков

Экс-игрок НБА Уилл Бартон вошел в тренерский штаб «Миннесоты».

Бывший игрок НБА Уилл Бартон присоединится к тренерскому штабу «Миннесоты» в качестве специалиста по развитию игроков.

Бартон, отыгравший в НБА 11 сезонов, продолжит работу в организации после прошлого года, когда он был ассистентом тренера фарм-клуба «Тимбервулвз» в G-лиге и помогал команде в Летней лиге.

Бартон хорошо знаком с президентом по баскетбольным операциям «Миннесоты» Тимом Коннелли. Именно он занимал должность генерального менеджера «Денвера», когда «Наггетс» приобрели защитника в 2015 году. Бартон провел в клубе около восьми лет, и весь этот период пришелся на работу Коннелли в организации.