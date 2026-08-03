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  4. Уилл Бартон присоединится к тренерскому штабу «Миннесоты» в роли специалиста по развитию игроков

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Уилл Бартон присоединится к тренерскому штабу «Миннесоты» в роли специалиста по развитию игроков
Экс-игрок НБА Уилл Бартон вошел в тренерский штаб «Миннесоты».

Бывший игрок НБА Уилл Бартон присоединится к тренерскому штабу «Миннесоты» в качестве специалиста по развитию игроков.

Бартон, отыгравший в НБА 11 сезонов, продолжит работу в организации после прошлого года, когда он был ассистентом тренера фарм-клуба «Тимбервулвз» в G-лиге и помогал команде в Летней лиге.

Бартон хорошо знаком с президентом по баскетбольным операциям «Миннесоты» Тимом Коннелли. Именно он занимал должность генерального менеджера «Денвера», когда «Наггетс» приобрели защитника в 2015 году. Бартон провел в клубе около восьми лет, и весь этот период пришелся на работу Коннелли в организации.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети журналиста Чарли Уолтона
logoМиннесота
logoУилл Бартон
logoНБА

Комментарии

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11-летний ветеран?
ОтветMikhail Kozhevnikov
11-летний ветеран?
ахахаха
Зачем вы берёте школьников в новостники?
ОтветИван Петров_1117288012
Зачем вы берёте школьников в новостники?
Так это же Илюша Opikakh, достояние баскетбольной ветки сайта. Мне тоже было бы интересно узнать, конечно, где они достали это чудо, которое каждую свою вторую новость выкладывает с вырвиглазными косяками 😵
ОтветCash_flow
Так это же Илюша Opikakh, достояние баскетбольной ветки сайта. Мне тоже было бы интересно узнать, конечно, где они достали это чудо, которое каждую свою вторую новость выкладывает с вырвиглазными косяками 😵
"жертва" ЕГЭ
Ответумная Илона
легенда ЦСКА!
*тренировочной скамейки и медицинского осмотра.)
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