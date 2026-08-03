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Байрон Скотт о «Филадельфии»: «Талант на бумаге не гарантирует чемпионство»
Байрон Скотт о «Филадельфии»: Талант на бумаге не гарантирует чемпионство.

Бывший главный тренер НБА Байрон Скотт предупредил, что объединение Леброна Джеймса с «Филадельфией» не гарантирует команде чемпионский титул.

«Можно вспомнить начало 2000-х. У вас есть Карл Мэлоун, Гэри Пэйтон, Кобе Брайант, Шакил О’Нил, а также Дерек Фишер. У вас невероятный стартовый состав. И на бумаге все говорили: «Они выиграют чемпионство». Что произошло? Они встретились с «Детройтом» – командой, которая была намного лучше сыграна, более сплоченной и состояла из игроков, которые больше всего на свете хотели победить.

В той команде «Лейкерс» были проблемы внутри коллектива: у Гэри Пэйтона возникали сложности с некоторыми игроками. А Карл Мэлоун был тем, кто пытался всех примирить. Потом Карл получил травму, что сильно повлияло на их шансы на чемпионство, и «Детройт» прошел их со счетом 4-1.

Поэтому талант на бумаге не значит так много. Он означает только одно – у вас есть талант. Но это не гарантирует, что вы выиграете чемпионство», – подытожил Скотт.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
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