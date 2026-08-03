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  4. «Денверу», скорее всего, придется добавить драфт-пик для обмена Зика Ннаджи

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«Денверу», скорее всего, придется добавить драфт-пик для обмена Зика Ннаджи

«Денвер» может столкнуться с трудностями при попытке обменять Зика Ннаджи.

По информации инсайдера Марка Стейна, именно такой сценарий остается приоритетным для «Наггетс», однако для завершения сделки команде, вероятно, придется добавить драфт-компенсацию.

Контракт Ннаджи рассчитан на один сезон с зарплатой 7,47 миллиона долларов, а также включает опцию игрока на такую же сумму на сезон-2027/28. При этом возможности «Денвера» ограничены из-за небольшого количества доступных драфт-пиков.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: DNVR Sports
logoДенвер
logoНБА
logoЗик Ннаджи

Комментарии

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А хорошие новости про Денвер будут?
ОтветДенис Кёнигсберг
А хорошие новости про Денвер будут?
не раскачивайте лодку, нужно объединится вокруг Николы и немного потерпеть! Плохие новости про Денвер пишут вражеские команды, все вокруг против нас. Вы вообще госдолг других команд НБА видели?
ОтветДенис Кёнигсберг
А хорошие новости про Денвер будут?
да, Коля отлично проводит лето в Сербии. :-)
три года уже читаю данную "новость", а Денвер все никак не отыщет либо пики, либо дураков берущих Ннаджи...
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