Стефен Карри и Кон Книппел возглавили список лучших снайперов NBA 2K27

Разработчики NBA 2K27 раскрыли рейтинг дальнего броска.

Разработчики NBA 2K27 опубликовали первые рейтинги игроков перед выходом новой части серии. На этот раз были раскрыты оценки трехочковых бросков, где первое место ожидаемо занял разыгрывающий «Голден Стэйт » Стефен Карри . Его рейтинг дальнего броска составил 99 баллов.

Вторую строчку занял защитник «Шарлотт » Кон Книппел с показателем 94. Следом расположились сразу три игрока с рейтингом 93 – Данкан Робинсон («Детройт»), Люк Кеннард («Финикс») и Дэмиан Лиллард («Портленд»).