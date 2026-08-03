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  4. Стефен Карри и Кон Книппел возглавили список лучших снайперов NBA 2K27

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Стефен Карри и Кон Книппел возглавили список лучших снайперов NBA 2K27
Разработчики NBA 2K27 раскрыли рейтинг дальнего броска.

Разработчики NBA 2K27 опубликовали первые рейтинги игроков перед выходом новой части серии. На этот раз были раскрыты оценки трехочковых бросков, где первое место ожидаемо занял разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри. Его рейтинг дальнего броска составил 99 баллов.

Вторую строчку занял защитник «Шарлотт» Кон Книппел с показателем 94. Следом расположились сразу три игрока с рейтингом 93 – Данкан Робинсон («Детройт»), Люк Кеннард («Финикс») и Дэмиан Лиллард («Портленд»).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
NBA 2K
logoНБА
logoСтефен Карри
logoКон Книппел
logoШарлотт
logoГолден Стэйт
logoЛука Дончич
logoКевин Дюрэнт
logoСэм Меррилл
logoМакс Струс
logoДэмиан Лиллард
logoДанкан Робинсон
logoЛюк Кеннард
logoЭнтони Эдвардс

Комментарии

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Про Дончича смешно, у человека карьерные 35 процентов, и только один сезон есть где 38 процентов, а он в десятке
ОтветСергей Вахрамеев
Про Дончича смешно, у человека карьерные 35 процентов, и только один сезон есть где 38 процентов, а он в десятке
там учитывается открытый бросок, Дончич с дриблинга часто кидает
ОтветСергей Вахрамеев
Про Дончича смешно, у человека карьерные 35 процентов, и только один сезон есть где 38 процентов, а он в десятке
Он половину со стэпбека швыряет
Чёт не понял какие вопросы к Эдвардсу. Процент 39-40 на 8-10 попыток. Лучше чем у Луки, например
Айзея Джо - 85, 53 место .... Выше него Бэттл, Гарза,Смолл,Сассер....
Во 2К 25-26 вымениваешь себе Джо и он поливает будь здоров из-за дуги.
Как то низковато он
ОтветВася Васин_1117075845
Айзея Джо - 85, 53 место .... Выше него Бэттл, Гарза,Смолл,Сассер.... Во 2К 25-26 вымениваешь себе Джо и он поливает будь здоров из-за дуги. Как то низковато он
да там эти показатели вообще ни на что не влияют) бывает и с 80 игрок стабильно кладёт, а за Дончича даже бот часто 2/10 выбивает
Ответg1rfanovrinat
да там эти показатели вообще ни на что не влияют) бывает и с 80 игрок стабильно кладёт, а за Дончича даже бот часто 2/10 выбивает
От анимации джампшота еще много зависит, у Доничича она всегда была не очень, медленная и неудобная
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