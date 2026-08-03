Рик Карлайл не думает об отставке: «Мне по-прежнему нравится эта работа»
Рик Карлайл не думает об отставке: Мне по-прежнему нравится эта работа.
Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл заявил, что пока не задумывается о завершении карьеры и намерен продолжать работу в НБА.
В октябре специалисту исполнится 67 лет, однако он по-прежнему получает удовольствие от тренерской деятельности.
«Никто не хочет задерживаться на своем месте дольше, чем нужно. Но мне по-прежнему нравится эта работа. Для меня удовольствие приходить на работу каждый день. Я собираюсь заниматься этим столько, сколько смогу», – поделился Карлайл в подкасте Дрэймонда Грина.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
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