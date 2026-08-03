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Рик Карлайл не думает об отставке: «Мне по-прежнему нравится эта работа»
Рик Карлайл не думает об отставке: Мне по-прежнему нравится эта работа.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл заявил, что пока не задумывается о завершении карьеры и намерен продолжать работу в НБА.

В октябре специалисту исполнится 67 лет, однако он по-прежнему получает удовольствие от тренерской деятельности.

«Никто не хочет задерживаться на своем месте дольше, чем нужно. Но мне по-прежнему нравится эта работа. Для меня удовольствие приходить на работу каждый день. Я собираюсь заниматься этим столько, сколько смогу», – поделился Карлайл в подкасте Дрэймонда Грина.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: подкаст The Draymond Green Show
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Комментарии

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1012+86 побед в регулярке+плофф
ещё 30 побед до Рика Адельмана и "Джим Кэрри" в топ-10 тренеров по количеству побед
...зачем заканчивать, если год назад ещё в Финале на равных рубился против Оклахомы и "новых судейских установок"?
Вперед Иноходцы!!! За титулом!!!
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