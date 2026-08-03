Рик Карлайл не думает об отставке: Мне по-прежнему нравится эта работа.

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл заявил, что пока не задумывается о завершении карьеры и намерен продолжать работу в НБА .

В октябре специалисту исполнится 67 лет, однако он по-прежнему получает удовольствие от тренерской деятельности.

«Никто не хочет задерживаться на своем месте дольше, чем нужно. Но мне по-прежнему нравится эта работа. Для меня удовольствие приходить на работу каждый день. Я собираюсь заниматься этим столько, сколько смогу», – поделился Карлайл в подкасте Дрэймонда Грина.