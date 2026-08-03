Балша Копривица стал игроком «Сан-Пабло Бургос»
«Сан-Пабло Бургос» подписал сербского центрового Балшу Копривицу.
«Сан-Пабло Бургос» объявил о подписании контракта с сербским центровым Балшей Копривицей на сезон-2026/27.
26-летний баскетболист (216 см) перешел в испанский клуб из турецкого «Бахчешехира».
В минувшем розыгрыше Еврокубка Копривица сыграл 21 матч, набирая в среднем 5,5 очка и 3,2 подбора за 13,3 минуты на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Сан-Пабло Бургоса»
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