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  4. «Детройт» предлагает Дюрену контракт на 35-38 млн долларов в год

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«Детройт» предлагает Дюрену контракт на 35-38 млн долларов в год
«Пистонс» готовы платить Дюрену от 35 до 38 млн долларов за сезон.

«Детройт» продолжает переговоры с Джейленом Дюреном о новом контракте, однако пока стороны не смогли достичь соглашения.

По информации обозревателя Ку Халила, клуб готов предложить 22-летнему центровому контракт с зарплатой от 35 до 38 миллионов долларов за сезон. При этом руководство «Пистонс» по-прежнему рассчитывает сохранить игрока.

Дюрен значительно повысил свою рыночную стоимость после сезона-2025/26, по итогам которого впервые получил приглашение на Матч всех звезд и вошел в одну из символических сборных НБА. Благодаря этим достижениям центровой получил право претендовать на пятилетний максимальный контракт стоимостью 287,1 миллиона долларов.

В «Детройте», однако, не готовы предлагать максимальное соглашение, опасаясь потери финансовой гибкости в будущем.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Fullcourtpass
logoДетройт
logoНБА
logoДжейлен Дюрен

Комментарии

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и он еще думает? по мне так это уже больше чем он стоит. если откажется будет идиото, хотя куда он денется, желающих ему платить со стороны чтото не видать.
Через 5 лет расскажет, что таких денег не предлагали, а если бы предложили то он бы взял не раздумывая 🤣
ОтветАртур Артур
Через 5 лет расскажет, что таких денег не предлагали, а если бы предложили то он бы взял не раздумывая 🤣
Ноэль это ты?
Пускай Шредеру позвонит и спросит, брать или не брать
ОтветСергей Галынский
Пускай Шредеру позвонит и спросит, брать или не брать
А какая связь между ним и Шредером?))
ОтветKikir
А какая связь между ним и Шредером?))
Шредер отказался в свое время от грузовика денег, хотел получить больше чем предлагали а сейчас бегает за чуть больше минималку
Учитывая полное отсутствие броска даже столько дикая переплата.
не возьмет. его укусил Куминга
Джейлен - хватай и беги!!!
Если не согласится, то он идиот. Будет вторым Нерленсом Ноэлем.
Ответrembrandao
Если не согласится, то он идиот. Будет вторым Нерленсом Ноэлем.
Может и не будет, но брать надо
Думаю, договорятся на что-то в районе 35 млн. Квалифай для него не имеет смысла, если он не полный идиот, то он на него не пойдет. Он не Пейтон Уотсон, которому очевидно предлагают намного меньше, чем он ожидает, вот для того квалифай имеет смысл.
ОтветBT
Думаю, договорятся на что-то в районе 35 млн. Квалифай для него не имеет смысла, если он не полный идиот, то он на него не пойдет. Он не Пейтон Уотсон, которому очевидно предлагают намного меньше, чем он ожидает, вот для того квалифай имеет смысл.
ну как бэ 35 и 55 млн - тоже приличная разница, просто надо быть реалистом, сумму 287 млн. Дюрен не получит нигде, кроме Детройта (а значит - просто нигде). Поэтому да, 190 млн. за 5 лет - это потолок. Сейчас он может только за опцию бороться в последнем сезоне.
ОтветGoddemic
ну как бэ 35 и 55 млн - тоже приличная разница, просто надо быть реалистом, сумму 287 млн. Дюрен не получит нигде, кроме Детройта (а значит - просто нигде). Поэтому да, 190 млн. за 5 лет - это потолок. Сейчас он может только за опцию бороться в последнем сезоне.
Надо смотреть на рынок. Есть хороший ориентир: Кесслер получил от Лейкерс меньше 35 млн. Дюрен плюс-минус такой же по уровню (ну в сезонную сборную попал), значит, примерно столько он и стоит.
И он ещё думает?!
До тренировочных лагерей будет эта тягомотина.
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