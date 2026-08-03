«Детройт» предлагает Дюрену контракт на 35-38 млн долларов в год

«Пистонс» готовы платить Дюрену от 35 до 38 млн долларов за сезон.

«Детройт » продолжает переговоры с Джейленом Дюреном о новом контракте, однако пока стороны не смогли достичь соглашения.

По информации обозревателя Ку Халила, клуб готов предложить 22-летнему центровому контракт с зарплатой от 35 до 38 миллионов долларов за сезон. При этом руководство «Пистонс» по-прежнему рассчитывает сохранить игрока.

Дюрен значительно повысил свою рыночную стоимость после сезона-2025/26, по итогам которого впервые получил приглашение на Матч всех звезд и вошел в одну из символических сборных НБА . Благодаря этим достижениям центровой получил право претендовать на пятилетний максимальный контракт стоимостью 287,1 миллиона долларов.

В «Детройте», однако, не готовы предлагать максимальное соглашение, опасаясь потери финансовой гибкости в будущем.