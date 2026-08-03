Джордан Уолш о продлении соглашения с «Селтикс»: «Я доказал, что являюсь игроком НБА»
Джордан Уолш назвал новый контракт с «Бостоном» отправной точкой в карьере.
Форвард «Бостона» Джордан Уолш считает, что новый трехлетний контракт станет важной вехой в его карьере и позволит сосредоточиться на дальнейшем развитии.
«Думаю, это новая отправная точка, своего рода контрольная отметка в моей карьере. Первые три года я старался доказать, что способен играть в этой лиге.
Считаю, что доказал это. Я игрок НБА. Теперь важно прибавлять в тех компонентах, которые остаются моими слабыми сторонами, чтобы продолжать развиваться, зарабатывать больше и приносить больше пользы команде», – сказал Уолш в интервью NBC Sports Boston.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBC Sports Boston
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