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  4. Джордан Уолш о продлении соглашения с «Селтикс»: «Я доказал, что являюсь игроком НБА»

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Джордан Уолш о продлении соглашения с «Селтикс»: «Я доказал, что являюсь игроком НБА»
Джордан Уолш назвал новый контракт с «Бостоном» отправной точкой в карьере.

Форвард «Бостона» Джордан Уолш считает, что новый трехлетний контракт станет важной вехой в его карьере и позволит сосредоточиться на дальнейшем развитии.

«Думаю, это новая отправная точка, своего рода контрольная отметка в моей карьере. Первые три года я старался доказать, что способен играть в этой лиге.

Считаю, что доказал это. Я игрок НБА. Теперь важно прибавлять в тех компонентах, которые остаются моими слабыми сторонами, чтобы продолжать развиваться, зарабатывать больше и приносить больше пользы команде», – сказал Уолш в интервью NBC Sports Boston.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBC Sports Boston
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Комментарии

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Потенциал у парня хороший, рабочая этика сумасшедшая. Верю в него с первого сезона. Задатки элитного 3&D игрока имеются. Парню только удачи пожелаю 💪🏽
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