Джордан Уолш о продлении соглашения с «Селтикс»: «Я доказал, что являюсь игроком НБА»

Джордан Уолш назвал новый контракт с «Бостоном» отправной точкой в карьере.

Форвард «Бостона » Джордан Уолш считает, что новый трехлетний контракт станет важной вехой в его карьере и позволит сосредоточиться на дальнейшем развитии.

«Думаю, это новая отправная точка, своего рода контрольная отметка в моей карьере. Первые три года я старался доказать, что способен играть в этой лиге.

Считаю, что доказал это. Я игрок НБА . Теперь важно прибавлять в тех компонентах, которые остаются моими слабыми сторонами, чтобы продолжать развиваться, зарабатывать больше и приносить больше пользы команде», – сказал Уолш в интервью NBC Sports Boston.