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  4. «Лондон Лайонс» проведут исторический предсезонный матч против «Портленда»

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«Лондон Лайонс» проведут исторический предсезонный матч против «Портленда»
«Портленд» проведет предсезонный матч с «Лондон Лайонс».

«Лондон Лайонс» станут первым британским клубом в истории, который проведет матч против команды НБА.

Клуб объявил о предсезонной встрече с «Трэйл Блэйзерс», которая состоится 12 октября 2026 года в Портленде на арене Moda Center.

«Лайонс» подходят к историческому событию, завоевав все национальные трофеи в прошлом сезоне. Также в кампании-2026/27 команда вернется в Еврокубок.

«Матч против «Портленда» – исторический момент для нашего клуба и всего британского баскетбола. Мы воспринимаем эту возможность как признание прогресса и амбиций нашей организации», – заявил генеральный менеджер клуба Мартинас Пурлис.

По словам руководителя, игра с командой НБА должна привлечь дополнительное внимание к баскетболу в Великобритании и помочь популяризации спорта среди нового поколения игроков и болельщиков.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Лондон Лайонс»
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