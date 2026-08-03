«Лондон Лайонс» проведут исторический предсезонный матч против «Портленда»

«Лондон Лайонс» станут первым британским клубом в истории, который проведет матч против команды НБА.
Клуб объявил о предсезонной встрече с «Трэйл Блэйзерс», которая состоится 12 октября 2026 года в Портленде на арене Moda Center.
«Лайонс» подходят к историческому событию, завоевав все национальные трофеи в прошлом сезоне. Также в кампании-2026/27 команда вернется в Еврокубок.
«Матч против «Портленда» – исторический момент для нашего клуба и всего британского баскетбола. Мы воспринимаем эту возможность как признание прогресса и амбиций нашей организации», – заявил генеральный менеджер клуба Мартинас Пурлис.
По словам руководителя, игра с командой НБА должна привлечь дополнительное внимание к баскетболу в Великобритании и помочь популяризации спорта среди нового поколения игроков и болельщиков.
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