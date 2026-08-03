«Все гонятся за перстнями». Крис Бош прокомментировал переход Леброна Джеймса в «Филадельфию»
Крис Бош высказался о переходе Леброна Джеймса в «Сиксерс».
Крис Бош прокомментировал решение Леброна Джеймса продолжить карьеру в «Филадельфии».
По словам бывшего партнера Джеймса по «Майами», желание бороться за титул нельзя считать исключительно «погоней за перстнями», поскольку к чемпионству стремятся все великие игроки.
«Филадельфия» тоже была довольно хорошим выбором. Многие называют это погоней за перстнями. Но все гонятся за перстнями. Если вы не считаете, что Кобе и Джордан тоже стремились к чемпионству, вы сумасшедшие. Все хотят выиграть титул. Я бы прямо сейчас тоже гнался за перстнем», – сказал Бош в интервью HoopsHype.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
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чейсринг тока у брона
Ведь это будет что-то новенькое
Уходил в разные команды, что бы побеждать
С одной то уже не то
Но есть цель, а есть средства достижения цели.
К таким средствам как переход в более перспективное место ни Джордан ни Брайант не прибегали.
Кливленд первого прихода Леброна ничего не делал ради титула
После этого Леброн взял свою карьеру под контроль и вернулся обратно принести титул родному городу
А переход в Лейкерс и Филу уже пенсионные
Да и Джордан с Кобе угрожали обменами если их требования не выполнят