«Все гонятся за перстнями». Крис Бош прокомментировал переход Леброна Джеймса в «Филадельфию»

Крис Бош высказался о переходе Леброна Джеймса в «Сиксерс».

Крис Бош прокомментировал решение Леброна Джеймса продолжить карьеру в «Филадельфии».

По словам бывшего партнера Джеймса по «Майами», желание бороться за титул нельзя считать исключительно «погоней за перстнями», поскольку к чемпионству стремятся все великие игроки.

«Филадельфия » тоже была довольно хорошим выбором. Многие называют это погоней за перстнями. Но все гонятся за перстнями. Если вы не считаете, что Кобе и Джордан тоже стремились к чемпионству, вы сумасшедшие. Все хотят выиграть титул. Я бы прямо сейчас тоже гнался за перстнем», – сказал Бош в интервью HoopsHype.

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