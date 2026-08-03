  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. «Все гонятся за перстнями». Крис Бош прокомментировал переход Леброна Джеймса в «Филадельфию»

0
«Все гонятся за перстнями». Крис Бош прокомментировал переход Леброна Джеймса в «Филадельфию»
Крис Бош высказался о переходе Леброна Джеймса в «Сиксерс».

Крис Бош прокомментировал решение Леброна Джеймса продолжить карьеру в «Филадельфии».

По словам бывшего партнера Джеймса по «Майами», желание бороться за титул нельзя считать исключительно «погоней за перстнями», поскольку к чемпионству стремятся все великие игроки.

«Филадельфия» тоже была довольно хорошим выбором. Многие называют это погоней за перстнями. Но все гонятся за перстнями. Если вы не считаете, что Кобе и Джордан тоже стремились к чемпионству, вы сумасшедшие. Все хотят выиграть титул. Я бы прямо сейчас тоже гнался за перстнем», – сказал Бош в интервью HoopsHype.

Крис Бош признался, что едва не умер в начале этого года

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
logoКрис Бош
logoНБА
logoКобе Брайант
logoМайкл Джордан
logoФиладельфия
logoЛеброн Джеймс

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Я не понимаю претензии к переходу в Филу. Мужику 41, он до сих пор играет на приличном уровне и хочет бороться. Куда ему идти, Сакраменто с колен поднимать? И с 76ыми пока ничего не понятно, а некоторые уже чуть ли не до Финала им дорожку стелят. Это совершенно новая команда с массой вопросов. Успех там далеко не очевиден. Как по мне, один из самых интересных сюжетов нового сезона.
ОтветVan
Я не понимаю претензии к переходу в Филу. Мужику 41, он до сих пор играет на приличном уровне и хочет бороться. Куда ему идти, Сакраменто с колен поднимать? И с 76ыми пока ничего не понятно, а некоторые уже чуть ли не до Финала им дорожку стелят. Это совершенно новая команда с массой вопросов. Успех там далеко не очевиден. Как по мне, один из самых интересных сюжетов нового сезона.
Комментарий скрыт
ОтветVan
Я не понимаю претензии к переходу в Филу. Мужику 41, он до сих пор играет на приличном уровне и хочет бороться. Куда ему идти, Сакраменто с колен поднимать? И с 76ыми пока ничего не понятно, а некоторые уже чуть ли не до Финала им дорожку стелят. Это совершенно новая команда с массой вопросов. Успех там далеко не очевиден. Как по мне, один из самых интересных сюжетов нового сезона.
Haters gonna hate
пффф дык ни mj ни кобян не бегали

чейсринг тока у брона
ОтветNba today games
пффф дык ни mj ни кобян не бегали чейсринг тока у брона
Это если бы он ушёл в Никс сразу после их чемпионства или присоединился к Оклахоме или САС.
ОтветNba today games
пффф дык ни mj ни кобян не бегали чейсринг тока у брона
Ему нужно наследие чейзрингера
Ведь это будет что-то новенькое
Уходил в разные команды, что бы побеждать
С одной то уже не то
Да. Всё так.
Но есть цель, а есть средства достижения цели.
К таким средствам как переход в более перспективное место ни Джордан ни Брайант не прибегали.
ОтветJoker2104
Да. Всё так. Но есть цель, а есть средства достижения цели. К таким средствам как переход в более перспективное место ни Джордан ни Брайант не прибегали.
так у доржана и так была самая сильная команда, зачем ему куда-то переходить было?
ОтветJoker2104
Да. Всё так. Но есть цель, а есть средства достижения цели. К таким средствам как переход в более перспективное место ни Джордан ни Брайант не прибегали.
Мб потому что им все дали?
Кливленд первого прихода Леброна ничего не делал ради титула
После этого Леброн взял свою карьеру под контроль и вернулся обратно принести титул родному городу
А переход в Лейкерс и Филу уже пенсионные

Да и Джордан с Кобе угрожали обменами если их требования не выполнят
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Крис Бош признался, что едва не умер в начале этого года
Крис Бош о новой команде Джеймса: «У Леброна появилось новое хобби – гольф. Где можно играть в гольф круглый год?»
Рекомендуем
Главные новости
Штаб «Никс» покинул ассистент по видеоаналитике Карсон Шэнкс
Джейлен Браун: «Меня не волнуют награды MVP, MVP финала. Единственное, что действительно имеет значение, – это чемпионство»
Аллена Айверсона заметили в майке «Сиксерс» Леброна Джеймса
Фото
Карл-Энтони Таунс вытащил редчайшую коллекционную карточку Вембаньямы во время стрима
Фото
Йован Буха: «Лейкерс» нужно, чтобы Джонатан Куминга стал их Аароном Гордоном, их Эндрю Уиггинсом»
Кендрик Перкинс: «Если «Филадельфия» выиграет чемпионат с Леброном и Брауном, это навечно запятнает репутацию «Бостона»
54-летний Шакил О′Нил завалился на пол после смазанного данка
Видео
Майкл Портер: «Культура чаевых начинает выходить за рамки. Ненормально оставлять 600 баксов, когда поел на 3 тысячи»
«Нью-Йорк» не станет предлагать Карлу-Энтони Таунсу максимальное продление контракта (Эдвардс)
Мэк Маккланг стал игроком «Жироны». Контракт на сезон-26/27
Ко всем новостям
Последние новости
«Енисей» подписал форварда Майкла Янга из «Босна Роял»
Фото
Лонни Уокер будет бороться за место в составе «Денвера», поскольку его контракт не гарантирован
Кинан Эванс вернется в «Жальгирис»
«Клипперс» отчислят новичка года G-лиги Шона Педуллу
«Самара» согласовала возвращение Евгения Минченко
Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»
«Дубай» вновь пытается подписать Уолкапа, предложив «Олимпиакосу» 1 млн долларов
Экс-игрок НБА Вернон Кэри перейдет в «Максима Рим»
Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»
Сергей Зоткин и Артем Коряковский стали новичками «Самары»
Фото