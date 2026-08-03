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  4. Кирилл Елатонцев: «С пониманием отношусь к чувствам болельщиков «Локо»

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Кирилл Елатонцев: «С пониманием отношусь к чувствам болельщиков «Локо»
Кирилл Елатонцев: С пониманием отношусь к чувствам болельщиков «Локо».

Кирилл Елатонцев стал главным и пока единственным приобретением ЦСКА в это межсезонье. В интервью «Спорт-Экспрессу» двукратный лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ объяснил, почему выбрал именно армейцев и оценил возможный прием в Краснодаре.

- Почему в итоге выбрал ЦСКА? Рассматривал ли другие варианты этим летом?

– Другие варианты были, но остановился на ЦСКА. Посчитал переход в московский клуб оптимальным выбором для продолжения карьеры. Победные традиции армейского клуба говорят сами за себя.

- Мог оказаться в клубе Евролиги или Еврокубка?

– Да, но команды называть не готов.

- О чем говорили с Андреасом Пистиолисом? Как тренер обозначил твою роль в команде?

– Пока что лично не разговаривали, но уверен, что игровое время и роль просто так в таком клубе не дают. Нужно зарабатывать доверие команды своими действиями на тренировках. Так что в предвкушении начала предсезонки.

- Не боишься выезда в Краснодар, где тебя наверняка ждет «горячий» прием местных болельщиков?

– Я провел в Краснодаре четыре года, мы с командами «Локо» выиграли немало матчей и титулов, и я с любовью и благодарностью отношусь ко многим людям, кого там повстречал. И с пониманием отношусь к чувствам краснодарских болельщиков. Если они готовятся меня встретить каким-то особым образом, будет интересно, – отметил Елатонцев.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКирилл Елатонцев
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
Андреас Пистиолис

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