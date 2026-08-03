«Портленд» назначил бывшего руководителя аналитики «Далласа» директором по баскетбольным инновациям

«Портленд » провел два кадровых назначения перед сезоном-2026/27. Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Трэйл Блэйзерс» назначили Джеймса Брокато директором по баскетбольным инновациям, а Амир Баххур стал новым главным тренером «Рип Сити Ремикс» – фарм-клуба команды в G-лиге.

Брокато перешел в «Трэйл Блэйзерс» после более чем десятилетней работы в «Далласе », где в последние годы возглавлял направление баскетбольной аналитики.

Баххур ранее работал в тренерском штабе «Орландо», где в 2024 году получил должность ассистента тренера после двух сезонов в роли координатора видеоанализа.