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  4. Жорди Фернандес о роли Рэндла в «Бруклине»: «Он точно станет лидером»

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Жорди Фернандес о роли Рэндла в «Бруклине»: «Он точно станет лидером»
Главный тренер «Нетс» рассчитывает на опыт Джулиуса Рэндла.

Джулиус Рэндл должен стать для «Бруклина» не только основным источником очков, но и одним из лидеров молодой команды.

Главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес рассказал, что форвард будет играть важную роль в раздевалке после перехода из «Миннесоты».

«Он точно станет лидером. Мы получаем трехкратного участника Матча всех звезд, игрока, который несколько раз выступал в плей-офф.

Он выиграл много серий и обладает большим опытом. Но, возвращаясь к тому, что делает Шон (Маркс) и его команда, – они всегда ищут игроков с правильным характером.

Джулиус хочет быть лидером и хочет делать это правильно. Он очень рад присоединиться к нам и помочь команде развиваться. Его лидерство – не только через слова, но и через личный пример – будет очень важным», – подчеркнул Фернандес.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Sports Illustrated
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