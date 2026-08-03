Жорди Фернандес о роли Рэндла в «Бруклине»: «Он точно станет лидером»

Главный тренер «Нетс» рассчитывает на опыт Джулиуса Рэндла.

Джулиус Рэндл должен стать для «Бруклина » не только основным источником очков, но и одним из лидеров молодой команды.

Главный тренер «Нетс» Жорди Фернандес рассказал, что форвард будет играть важную роль в раздевалке после перехода из «Миннесоты».

«Он точно станет лидером. Мы получаем трехкратного участника Матча всех звезд, игрока, который несколько раз выступал в плей-офф.

Он выиграл много серий и обладает большим опытом. Но, возвращаясь к тому, что делает Шон (Маркс) и его команда, – они всегда ищут игроков с правильным характером.

Джулиус хочет быть лидером и хочет делать это правильно. Он очень рад присоединиться к нам и помочь команде развиваться. Его лидерство – не только через слова, но и через личный пример – будет очень важным», – подчеркнул Фернандес.