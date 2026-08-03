Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Неманя Недович раскрыл детали ухода из «Црвены Звезды».
Неманя Недович рассказал о причинах ухода из «Црвены Звезды» и заявил, что больше не рассматривает возвращение в белградский клуб.
Защитник покинул сербскую команду прошлым летом и подписал контракт с «Монако», несмотря на то, что незадолго до этого оформил новое двухлетнее соглашение со «Звездой».
По словам Недовича, ситуация изменилась в июне, когда руководство клуба решило двигаться в другом направлении.
«Все было бы нормально, если бы они просто сказали мне: «Мы думаем двигаться иначе, спасибо за все». Но вместо этого они говорили мне одно, а делали другое.
Если кто-то проявил к вам неуважение даже однажды, он сделает это снова. Что касается моей игровой карьеры, история с возвращением в «Црвену Звезду» закрыта», – заявил Недович.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Kole Point Playbook
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