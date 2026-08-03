  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»

0
Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»
Неманя Недович раскрыл детали ухода из «Црвены Звезды».

Неманя Недович рассказал о причинах ухода из «Црвены Звезды» и заявил, что больше не рассматривает возвращение в белградский клуб.

Защитник покинул сербскую команду прошлым летом и подписал контракт с «Монако», несмотря на то, что незадолго до этого оформил новое двухлетнее соглашение со «Звездой».

По словам Недовича, ситуация изменилась в июне, когда руководство клуба решило двигаться в другом направлении.

«Все было бы нормально, если бы они просто сказали мне: «Мы думаем двигаться иначе, спасибо за все». Но вместо этого они говорили мне одно, а делали другое.

Если кто-то проявил к вам неуважение даже однажды, он сделает это снова. Что касается моей игровой карьеры, история с возвращением в «Црвену Звезду» закрыта», – заявил Недович.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Kole Point Playbook
logoЦрвена Звезда
logoМонако
logoЕвролига
logoНеманя Недович

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса
«Црвена Звезда» обсуждала участие в Лиге Европы под эгидой НБА, но хочет остаться в Евролиге
Желько Дрчелич: «Дверь для перехода Вучевича в «Црвену Звезду» остается открытой»
Рекомендуем
Главные новости
Штаб «Никс» покинул ассистент по видеоаналитике Карсон Шэнкс
Джейлен Браун: «Меня не волнуют награды MVP, MVP финала. Единственное, что действительно имеет значение, – это чемпионство»
Аллена Айверсона заметили в майке «Сиксерс» Леброна Джеймса
Фото
Карл-Энтони Таунс вытащил редчайшую коллекционную карточку Вембаньямы во время стрима
Фото
Йован Буха: «Лейкерс» нужно, чтобы Джонатан Куминга стал их Аароном Гордоном, их Эндрю Уиггинсом»
Кендрик Перкинс: «Если «Филадельфия» выиграет чемпионат с Леброном и Брауном, это навечно запятнает репутацию «Бостона»
54-летний Шакил О′Нил завалился на пол после смазанного данка
Видео
Майкл Портер: «Культура чаевых начинает выходить за рамки. Ненормально оставлять 600 баксов, когда поел на 3 тысячи»
«Нью-Йорк» не станет предлагать Карлу-Энтони Таунсу максимальное продление контракта (Эдвардс)
Мэк Маккланг стал игроком «Жироны». Контракт на сезон-26/27
Ко всем новостям
Последние новости
«Енисей» подписал форварда Майкла Янга из «Босна Роял»
Фото
Лонни Уокер будет бороться за место в составе «Денвера», поскольку его контракт не гарантирован
Кинан Эванс вернется в «Жальгирис»
«Клипперс» отчислят новичка года G-лиги Шона Педуллу
«Самара» согласовала возвращение Евгения Минченко
Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»
«Дубай» вновь пытается подписать Уолкапа, предложив «Олимпиакосу» 1 млн долларов
Экс-игрок НБА Вернон Кэри перейдет в «Максима Рим»
Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»
Сергей Зоткин и Артем Коряковский стали новичками «Самары»
Фото