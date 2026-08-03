Неманя Недович поставил точку в отношениях с «Црвеной Звездой»: «Эта история завершена»

Неманя Недович раскрыл детали ухода из «Црвены Звезды».

Неманя Недович рассказал о причинах ухода из «Црвены Звезды » и заявил, что больше не рассматривает возвращение в белградский клуб.

Защитник покинул сербскую команду прошлым летом и подписал контракт с «Монако », несмотря на то, что незадолго до этого оформил новое двухлетнее соглашение со «Звездой».

По словам Недовича, ситуация изменилась в июне, когда руководство клуба решило двигаться в другом направлении.

«Все было бы нормально, если бы они просто сказали мне: «Мы думаем двигаться иначе, спасибо за все». Но вместо этого они говорили мне одно, а делали другое.

Если кто-то проявил к вам неуважение даже однажды, он сделает это снова. Что касается моей игровой карьеры, история с возвращением в «Црвену Звезду» закрыта», – заявил Недович.