Пэтти Миллс останется в «Виллербане » и сыграет в Евролиге в следующем сезоне.

Несмотря на уход Сильвена Франсиско и неопределенность вокруг будущего ряда других новичков французского клуба, австралийский защитник по-прежнему намерен выступать за «Виллербан».

По информации BeBasket, Миллс подтвердил свое намерение выполнить договоренность с командой Тони Паркера. Ранее Миллс и Паркер вместе выступали за «Сан-Антонио» и стали чемпионами НБА в 2014 году.

В прошлом сезоне Миллс возобновил игровую карьеру после периода работы генеральным менеджером студенческой команды. Он выступал за «Тенерифе» и стал одним из самых результативных игроков чемпионата Испании, набирая в среднем 18,1 очка за матч.