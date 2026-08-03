Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»
Всеволод Ищенко проведет сезон-2026/27 в составе «Локомотива-Кубань». Агент баскетболиста Нафисет Удычак подтвердила, что игрок продолжит выступать за краснодарский клуб. Ранее Ищенко был выбран «Далласом» на драфте НБА под 56-м номером .
«Всеволод проведет предстоящий сезон в «Локо». Мы полностью довольны тем, как складывается ситуация», – заявила представитель игрока Telegram-каналу «Номеру 23».
Отмечается, что между «Локомотивом-Кубань» и «Далласом» выстроены хорошие рабочие отношения, а клубы находятся в постоянном контакте по поводу развития баскетболиста.
«Сейчас все сосредоточены на том, чтобы Сева провел сильный сезон, а дальнейшие решения будут приниматься уже по его итогам», – добавила Удычак.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Номер 23»
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