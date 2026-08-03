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  4. Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»

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Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»

Всеволод Ищенко проведет сезон-2026/27 в составе «Локомотива-Кубань». Агент баскетболиста Нафисет Удычак подтвердила, что игрок продолжит выступать за краснодарский клуб. Ранее Ищенко был выбран «Далласом» на драфте НБА под 56-м номером .

«Всеволод проведет предстоящий сезон в «Локо». Мы полностью довольны тем, как складывается ситуация», – заявила представитель игрока Telegram-каналу «Номеру 23».

Отмечается, что между «Локомотивом-Кубань» и «Далласом» выстроены хорошие рабочие отношения, а клубы находятся в постоянном контакте по поводу развития баскетболиста.

«Сейчас все сосредоточены на том, чтобы Сева провел сильный сезон, а дальнейшие решения будут приниматься уже по его итогам», – добавила Удычак.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Номер 23»
logoВсеволод Ищенко
logoЛокомотив-Кубань
logoДаллас
logoНБА
logoЕдиная лига ВТБ

Комментарии

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Нормально. В Далласе все опции забиты, и пробиться в ротацию очень тяжело. В Локо же будет основным игроком, занимать две-три позиции.
Не зря говорят, что лучше быть незадрафтованным чем быть выбранным во втором раунде. Теперь как понимаю права принадлежат Далласу, у которого нет слотов. А вот в какой-нибудь другой команде нашлось бы место на основной контракт. Ещё и после обмена Рисаше возможность получать минуты как будто полностью закрылась. Не повезло.
ОтветSashkeeeeee
Не зря говорят, что лучше быть незадрафтованным чем быть выбранным во втором раунде. Теперь как понимаю права принадлежат Далласу, у которого нет слотов. А вот в какой-нибудь другой команде нашлось бы место на основной контракт. Ещё и после обмена Рисаше возможность получать минуты как будто полностью закрылась. Не повезло.
Если вызовет реальный интерес у любого другого клуба ассоциации, то, думаю, вообще не проблема выменять права на игрока за символическую плату.
Немало случаев, когда невостребованных клубом игроков второго раунда меняли, к примеру, на будущий выбор во 2 раунде или небольшую по меркам заокеанского баскетбола денежную компенсацию.
ОтветSashkeeeeee
Не зря говорят, что лучше быть незадрафтованным чем быть выбранным во втором раунде. Теперь как понимаю права принадлежат Далласу, у которого нет слотов. А вот в какой-нибудь другой команде нашлось бы место на основной контракт. Ещё и после обмена Рисаше возможность получать минуты как будто полностью закрылась. Не повезло.
если в далассе на дне не нашлось места, то нигде не найдётся
После слов одного из менеджеров Далласа ничего удивительного в этой новости нет.
Предстоящий сезон станет для Всеволода важным в персональном плане. Удачного и здорового сезона!
Не удивительно. Как и не будет удивительно, что в НБА он не уедет
А как же инсайд Спивака?)
ОтветС детства за Чикаго
А как же инсайд Спивака?)
Следующий вопрос.)
Жалко, надеялся на двухсторонний возьмут. Надеюсь все таки через год залетит.
Очень жаль. Вроде как превзошел ожидания.
А вообще у Локо с учетом Ищенко один из лучших российских ростеров в ЕЛ ВТБ собирается: Лопатин, Темиров, Ищенко, Квитковских, Фирсов, Барашков, Абдулбасиров, Самойленко, Ведищев Миша. Плюс все три качественных лега: Патрик, Хаджибегович, Куин. Если еще хотя бы двоих нормальных легов возьмут, то будут одни из главных претендентов наряду с ЦСКА и УНИКСОМ
Ответh5sh5dgnvn
А вообще у Локо с учетом Ищенко один из лучших российских ростеров в ЕЛ ВТБ собирается: Лопатин, Темиров, Ищенко, Квитковских, Фирсов, Барашков, Абдулбасиров, Самойленко, Ведищев Миша. Плюс все три качественных лега: Патрик, Хаджибегович, Куин. Если еще хотя бы двоих нормальных легов возьмут, то будут одни из главных претендентов наряду с ЦСКА и УНИКСОМ
Квитковских, вероятно, покинет Локомотив.
ОтветODB
Квитковских, вероятно, покинет Локомотив.
Снова в Зенит)?
Комментарий удален пользователем
ОтветID89
Комментарий удален пользователем
Вы не в курсе. Нафисет продавила то как раз контракт с крупным агентством "Октагон" которые ведёт дела многих известных игроков в НБА и в Европе. И вся эта поездка была целиком и полностью одобрена руководством Краснодара. Они максимально заинтересованы в этом, чтобы получить компенсацию, которую никто в Европе не заплатит. Проблемы были только у Кирюши, который банально и незатейливо решил всех кинуть.
ОтветJulius Nwosu
Вы не в курсе. Нафисет продавила то как раз контракт с крупным агентством "Октагон" которые ведёт дела многих известных игроков в НБА и в Европе. И вся эта поездка была целиком и полностью одобрена руководством Краснодара. Они максимально заинтересованы в этом, чтобы получить компенсацию, которую никто в Европе не заплатит. Проблемы были только у Кирюши, который банально и незатейливо решил всех кинуть.
Комментарий скрыт
В итоге двухсторонний не дали?
ОтветScorpion69
В итоге двухсторонний не дали?
Так ему нужно было самостоятельно выкупаться из Локо, чтобы взять двустронку. Он не захотел, или локотне захотели. Не вина мавс
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