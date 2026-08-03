Всеволод Ищенко проведет следующий сезон в составе «Локомотива-Кубань»

Всеволод Ищенко проведет сезон-2026/27 в составе «Локомотива-Кубань». Агент баскетболиста Нафисет Удычак подтвердила, что игрок продолжит выступать за краснодарский клуб. Ранее Ищенко был выбран «Далласом» на драфте НБА под 56-м номером .

«Всеволод проведет предстоящий сезон в «Локо ». Мы полностью довольны тем, как складывается ситуация», – заявила представитель игрока Telegram-каналу «Номеру 23».

Отмечается, что между «Локомотивом-Кубань» и «Далласом » выстроены хорошие рабочие отношения, а клубы находятся в постоянном контакте по поводу развития баскетболиста.

«Сейчас все сосредоточены на том, чтобы Сева провел сильный сезон, а дальнейшие решения будут приниматься уже по его итогам», – добавила Удычак.