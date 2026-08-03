«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении воспитанника клуба Тамира Блатта

«Хапоэль Тель-Авив» объявил о возвращении Тамира Блатта . Израильский клуб подписал с 29-летним разыгрывающим (185 см) трехлетний контракт, рассчитанный до конца сезона-2028/29.

Для Блатта это будет второй этап карьеры в «Хапоэле » – именно в этой команде он начинал профессиональный путь. Последние три сезона защитник провел в составе принципиального соперника, «Маккаби » из Тель-Авива.

В прошлом сезоне Евролиги Блатт набирал в среднем 6,8 очка, 4,6 передачи и 1,9 подбора за матч. Его реализация составила 36,5% из-за дуги и 46,7% с двухочковой дистанции.

В чемпионате Израиля разыгрывающий записывал на свой счет 9,6 очка, 4,5 передачи и 1,5 подбора в среднем за игру, реализуя 39,3% трехочковых бросков.