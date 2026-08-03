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  4. «Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами

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«Принимай лекарства». Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме на фоне проблем с тромбами
Крис Бош дал совет Вембаньяме, ранее столкнувшемуся с проблемой тромбов.

Крис Бош дал совет Виктору Вембаньяме, у которого ранее были выявлены проблемы с тромбами.

«Принимай лекарства. Он должен внимательно следить за лечением и делать все необходимое, чтобы это не повторилось. Потому что достаточно еще одного такого случая. У меня это произошло во второй раз, и после этого я уже не смог играть.

Ему нужно делать все необходимое, чтобы поддерживать состояние организма под контролем и заботиться о своем теле вне баскетбола», – подчеркнул двукратный чемпион НБА.

Проблемы с тромбами начали беспокоить Боша в 2015 году. После рецидива заболевания он не смог получить медицинское разрешение на продолжение карьеры и впоследствии завершил выступления.

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Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
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