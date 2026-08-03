Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес остается предпочтительным вариантом для Клэя Томпсона.

Будущее Клэя Томпсона в «Далласе » остается неопределенным. По информации The Athletic, руководство «Маверикс» изучает рынок обменов для 36-летнего защитника, однако пока не смогло найти вариант, который устроил бы клуб.

Отмечается, что сам Томпсон был бы не против вернуться в Лос-Анджелес, где провел часть детства и до сих пор владеет домом. Ранее защитник уже рассматривал возможность перехода в «Лейкерс» перед тем, как подписать контракт с «Далласом» летом 2024 года.

При этом на данный момент нет информации о каких-либо переговорах между «Лейкерс » и «Маверикс» по поводу возможного обмена.

Среди потенциальных вариантов продолжения карьеры Томпсона также называют «Майами ». По данным The Athletic, именно «Хит» часто упоминаются в лиге как один из возможных претендентов на четырехкратного чемпиона НБА .