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  4. Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе

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Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе
Лос-Анджелес остается предпочтительным вариантом для Клэя Томпсона.

Будущее Клэя Томпсона в «Далласе» остается неопределенным. По информации The Athletic, руководство «Маверикс» изучает рынок обменов для 36-летнего защитника, однако пока не смогло найти вариант, который устроил бы клуб.

Отмечается, что сам Томпсон был бы не против вернуться в Лос-Анджелес, где провел часть детства и до сих пор владеет домом. Ранее защитник уже рассматривал возможность перехода в «Лейкерс» перед тем, как подписать контракт с «Далласом» летом 2024 года.

При этом на данный момент нет информации о каких-либо переговорах между «Лейкерс» и «Маверикс» по поводу возможного обмена.

Среди потенциальных вариантов продолжения карьеры Томпсона также называют «Майами». По данным The Athletic, именно «Хит» часто упоминаются в лиге как один из возможных претендентов на четырехкратного чемпиона НБА.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoКлэй Томпсон
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logoМайами
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Комментарии

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У Пеленки сейчас короткие гудки, он звонит Куминге
На месте Томпсона всеми силами бы форсил свой переход в Майами - максимально понятная роль, практически гарантированное большое игровое время. Идеальные условия чтобы показать себя и заработать на следующий контракт.
ОтветAnswer1
На месте Томпсона всеми силами бы форсил свой переход в Майами - максимально понятная роль, практически гарантированное большое игровое время. Идеальные условия чтобы показать себя и заработать на следующий контракт.
Его следующий контракт - вет минимум
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