Клэй Томпсон не исключает продолжения карьеры в Лос-Анджелесе

Будущее Клэя Томпсона в «Далласе» остается неопределенным. По информации The Athletic, руководство «Маверикс» изучает рынок обменов для 36-летнего защитника, однако пока не смогло найти вариант, который устроил бы клуб.
Отмечается, что сам Томпсон был бы не против вернуться в Лос-Анджелес, где провел часть детства и до сих пор владеет домом. Ранее защитник уже рассматривал возможность перехода в «Лейкерс» перед тем, как подписать контракт с «Далласом» летом 2024 года.
При этом на данный момент нет информации о каких-либо переговорах между «Лейкерс» и «Маверикс» по поводу возможного обмена.
Среди потенциальных вариантов продолжения карьеры Томпсона также называют «Майами». По данным The Athletic, именно «Хит» часто упоминаются в лиге как один из возможных претендентов на четырехкратного чемпиона НБА.
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