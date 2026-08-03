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  4. Ви Джей Эджкомб: «Для меня Леброн – величайший игрок всех времен»

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Ви Джей Эджкомб: «Для меня Леброн – величайший игрок всех времен»
Ви Джей Эджкомб: Для меня Леброн – величайший игрок всех времен.

Защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб рассказал, как узнал о переходе Леброна Джеймса в состав «Сиксерс».

«Я тренировался на площадке. У одного из тренеров были Apple Watch, и они постоянно вибрировали. Он остановился, посмотрел на часы и сказал: «Эй, мы только что подписали Леброна».

Я ответил: «Подождите-ка». Остановился прямо посреди тренировки. Мне пришлось проверить телефон и убедиться, что это правда», – рассказал Эджкомб.

Он также отметил, что с нетерпением ждет возможности играть вместе со своим кумиром детства.

«Просто хочу учиться. Для меня он величайший игрок всех времен. Теперь у нас есть он, Джейлен Браун, Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси. У нас отличная команда. Я рад возможности учиться и увидеть, чего мы сможем добиться на площадке», – сказал Эджкомб.

Дрэймонд Грин: «Если бы я был агентом Ви Джей Эджкомба, я бы не был доволен летом «Филадельфии»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Nice Kicks
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Комментарии

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правильный заход, стратегически мыслит
Пилинг ,моя прелесть.
Вообще любимый новичок прошлого года, болел за него, но конкуренты слишком сильные. В этом году Виджей покажет что он игрок уровня франчайз. Рядом с Броном зажгут на пару
боится обмена на Бронни
Интересно, что все про него забывают, когда говорят про Филу. А он более фундаментальный игрок, чем тот же Книппель (пулялка обычная, потолок Клей, но без топовой защиты).
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