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  4. Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей

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Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей

Стала известна сумма отступных за переход Ильи Кривых в «Уралмаш».

По информации Telegram-канала «Свободный агент», трансфер 19-летнего центрового обошелся екатеринбургскому клубу примерно в 4 млн рублей.

Ранее «Уралмаш» официально объявил о подписании контракта с Кривых, который перешел из системы «Зенита»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
logoУралмаш
Илья Кривых
logoЗенит
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«Уралмаш» официально подписал Илью Кривых
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