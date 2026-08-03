Отступные за переход Ильи Кривых в «Уралмаш» составили около 4 млн рублей
Стала известна сумма отступных за переход Ильи Кривых в «Уралмаш».
По информации Telegram-канала «Свободный агент», трансфер 19-летнего центрового обошелся екатеринбургскому клубу примерно в 4 млн рублей.
Ранее «Уралмаш» официально объявил о подписании контракта с Кривых, который перешел из системы «Зенита»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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