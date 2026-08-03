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Крис Бош признался, что едва не умер в начале этого года

Крис Бош рассказал, что в январе пережил состояние, угрожавшее его жизни. Член Зала славы баскетбола признался, что в начале года перенес тромбоэмболию легочной артерии.

«В январе у меня случился серьезный эпизод. Я практически умер и вернулся к жизни. Я не шучу. У меня снова была тромбоэмболия легочной артерии. Это произошло в январе этого года. Я провел неделю в больнице», – признался Бош в интервью HoopsHype.

Проблемы со свертываемостью крови начали преследовать бывшего форварда еще в 2015 году, когда у него впервые диагностировали тромбы. Из-за этого Бош практически перестал играть, а в 2019 году официально завершил карьеру.

За свою карьеру Бош 11 раз участвовал в Матче всех звезд НБА и дважды становился чемпионом лиги в составе «Майами».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: HoopsHype
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