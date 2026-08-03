«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором

Бывший спортивный директор «Басконии» перешел в «Барселону».

«Барселона » официально объявила о назначении Хеви Пухоля на должность спортивного директора клуба.

Испанский специалист будет руководить спортивным направлением каталонцев в течение ближайших трех сезонов. Его назначение последовало после того, как Хуан Карлос Наварро занял должность посла клуба.

Последним местом работы Пухоля была «Баскония », где он занимал пост спортивного директора. Сторонам удалось договориться о досрочном прекращении сотрудничества, чтобы специалист смог перейти в «Барселону».