  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. «Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором

0
«Барселона» официально назначила Хеви Пухоля новым спортивным директором
Бывший спортивный директор «Басконии» перешел в «Барселону».

«Барселона» официально объявила о назначении Хеви Пухоля на должность спортивного директора клуба.

Испанский специалист будет руководить спортивным направлением каталонцев в течение ближайших трех сезонов. Его назначение последовало после того, как Хуан Карлос Наварро занял должность посла клуба.

Последним местом работы Пухоля была «Баскония», где он занимал пост спортивного директора. Сторонам удалось договориться о досрочном прекращении сотрудничества, чтобы специалист смог перейти в «Барселону».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Барселоны»
logoБарселона
logoЕвролига
logoБаскония
logoчемпионат Испании

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хуан Карлос Наварро покинул пост генменеджера «Барселоны» и стал послом клуба
Майлз Норрис перешел из «Барселоны» в «Баварию»
14-летний центровой Мохамед Дабоне получил испанское гражданство
Рекомендуем
Главные новости
Штаб «Никс» покинул ассистент по видеоаналитике Карсон Шэнкс
Джейлен Браун: «Меня не волнуют награды MVP, MVP финала. Единственное, что действительно имеет значение, – это чемпионство»
Аллена Айверсона заметили в майке «Сиксерс» Леброна Джеймса
Фото
Карл-Энтони Таунс вытащил редчайшую коллекционную карточку Вембаньямы во время стрима
Фото
Йован Буха: «Лейкерс» нужно, чтобы Джонатан Куминга стал их Аароном Гордоном, их Эндрю Уиггинсом»
Кендрик Перкинс: «Если «Филадельфия» выиграет чемпионат с Леброном и Брауном, это навечно запятнает репутацию «Бостона»
54-летний Шакил О′Нил завалился на пол после смазанного данка
Видео
Майкл Портер: «Культура чаевых начинает выходить за рамки. Ненормально оставлять 600 баксов, когда поел на 3 тысячи»
«Нью-Йорк» не станет предлагать Карлу-Энтони Таунсу максимальное продление контракта (Эдвардс)
Мэк Маккланг стал игроком «Жироны». Контракт на сезон-26/27
Ко всем новостям
Последние новости
«Енисей» подписал форварда Майкла Янга из «Босна Роял»
Фото
Лонни Уокер будет бороться за место в составе «Денвера», поскольку его контракт не гарантирован
Кинан Эванс вернется в «Жальгирис»
«Клипперс» отчислят новичка года G-лиги Шона Педуллу
«Самара» согласовала возвращение Евгения Минченко
Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»
«Дубай» вновь пытается подписать Уолкапа, предложив «Олимпиакосу» 1 млн долларов
Экс-игрок НБА Вернон Кэри перейдет в «Максима Рим»
Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»
Сергей Зоткин и Артем Коряковский стали новичками «Самары»
Фото