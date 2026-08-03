Отец Гилджес-Александера о прозвище «продавец штрафных»: «Я не верю в 50 трехочковых за игру. Трудный, контактный путь приносит тот же результат»

Отец Гилджес-Александера высказался о стиле игры своего сына.

Вон Александер, отец звезды «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера, поделился своим мнением по поводу дискуссии, возникшей вокруг стиля игры его сына, который получил от болельщиков прозвище «продавец штрафных».

«Я не верю в 50 трехочковых за матч. Знаю, что игра дошла до такой точки, результативность выросла, да, возможно, но важно то, как именно ты это делаешь. Трудный, контактный путь приносит тот же результат. Идешь в трехсекундную, бам, плюс один, забрасываешь свой штрафной. Я считаю это прекрасной частью игры. Это трудный путь», – сказал Александер.

В прошлом сезоне Шэй Гилджес-Александер стал лидером НБА по количеству заброшенных штрафных (540), опередив Луку Дончича (503) и Дени Авдию (489).