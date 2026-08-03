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  4. Отец Гилджес-Александера о прозвище «продавец штрафных»: «Я не верю в 50 трехочковых за игру. Трудный, контактный путь приносит тот же результат»

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Отец Гилджес-Александера о прозвище «продавец штрафных»: «Я не верю в 50 трехочковых за игру. Трудный, контактный путь приносит тот же результат»
Отец Гилджес-Александера высказался о стиле игры своего сына.

Вон Александер, отец звезды «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера, поделился своим мнением по поводу дискуссии, возникшей вокруг стиля игры его сына, который получил от болельщиков прозвище «продавец штрафных».

«Я не верю в 50 трехочковых за матч. Знаю, что игра дошла до такой точки, результативность выросла, да, возможно, но важно то, как именно ты это делаешь. Трудный, контактный путь приносит тот же результат. Идешь в трехсекундную, бам, плюс один, забрасываешь свой штрафной. Я считаю это прекрасной частью игры. Это трудный путь», – сказал Александер.

В прошлом сезоне Шэй Гилджес-Александер стал лидером НБА по количеству заброшенных штрафных (540), опередив Луку Дончича (503) и Дени Авдию (489).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Клементе Альманса в соцсети X
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Комментарии

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Ну не, одно дело когда Коби искал штрафные, он действительно ловил на работе ног или обманных движениях, или Леброн в прайме лез в краску, где реально били, но Шай же другой случай, там штрафные просто за опеку, это бред
ОтветМурзин Ринат
Ну не, одно дело когда Коби искал штрафные, он действительно ловил на работе ног или обманных движениях, или Леброн в прайме лез в краску, где реально били, но Шай же другой случай, там штрафные просто за опеку, это бред
это другое, получается?
ОтветМурзин Ринат
Ну не, одно дело когда Коби искал штрафные, он действительно ловил на работе ног или обманных движениях, или Леброн в прайме лез в краску, где реально били, но Шай же другой случай, там штрафные просто за опеку, это бред
Ну поражало больше всего и бросалось в глаза неравнозачное судейство в защите у Карузо, Дорта, Джей Даба и прочих деликатных товарищей.
По мне эта вся история скорее сыграет против Шэя в будущем и ему уже даже норм фолы не будут свистеть. Как и показал нынешний плов.
Трудный путь? Считаю забросить 10 трехочковых, когда тебя бьют и за это не свистят, вот это трудный путь.
ОтветNew Projecr
Трудный путь? Считаю забросить 10 трехочковых, когда тебя бьют и за это не свистят, вот это трудный путь.
Это итог пути, а вначале этого пути стоял Харден, сочетающий прекрасное из двух миров.
Ответazbuca
Это итог пути, а вначале этого пути стоял Харден, сочетающий прекрасное из двух миров.
Это прекрасное (при всем уважении к Бороде) невозможно было смотреть. Если трехи со стэпбэка и сайдстэпа после бесконечного стучания ещё куда ни шло. Но специально искать контакт везде где увидел свободные руки/корпус порой даже не в направлении кольца и бесконечные пробивания штрафных вызывало всегда желание выключить даже обзор.
А еще лучший результат приносит бесконтактный путь падающего от дуновения ветра.
Если Шей - продавец штрафных, то его отец - директор по продажам штрафных)
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