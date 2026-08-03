Руководитель «Лейкерс» об Уокере Кесслере: «В нападении он лучше, чем многие думают. Отлично завершает из «краски», и средний бросок тоже прогрессирует»

Руководитель «Лейкерс» высказался о Кесслере.

Представитель фронт-офиса «Лейкерс » в беседе с журналистом Китом Смитом заявил, что центровой Уокер Кесслер усилит команду на обеих половинах площадки.

«Мы знали, что нам нужен игрок, обеспечивающий фундамент обороны. Уокер может защищать кольцо и подбирать мяч. Эти два навыка не только помогают нашей обороне, но и запускают наше нападение. В прошлом году нам приходилось бороться за подборы всей командой. В этом сезоне Уокер поможет нам забирать мяч и убегать в быстрые отрывы.

В нападении он лучше, чем многие думают. Отлично завершает из «краски», и средний бросок тоже прогрессирует. Он отлично проявит себя в игре после заслонов с Лукой [Дончичем], Остином [Ривзом], Коллином [Секстоном] и Квентином [Граймсом]», – сказал представитель «Лос-Анджелеса».

За 4 сезона в НБА Кесслер в среднем выдает 9,5 очка, 9,3 подбора и 2,4 блок-шота.