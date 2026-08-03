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  4. Руководитель «Лейкерс» об Уокере Кесслере: «В нападении он лучше, чем многие думают. Отлично завершает из «краски», и средний бросок тоже прогрессирует»

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Руководитель «Лейкерс» об Уокере Кесслере: «В нападении он лучше, чем многие думают. Отлично завершает из «краски», и средний бросок тоже прогрессирует»
Руководитель «Лейкерс» высказался о Кесслере.

Представитель фронт-офиса «Лейкерс» в беседе с журналистом Китом Смитом заявил, что центровой Уокер Кесслер усилит команду на обеих половинах площадки. 

«Мы знали, что нам нужен игрок, обеспечивающий фундамент обороны. Уокер может защищать кольцо и подбирать мяч. Эти два навыка не только помогают нашей обороне, но и запускают наше нападение. В прошлом году нам приходилось бороться за подборы всей командой. В этом сезоне Уокер поможет нам забирать мяч и убегать в быстрые отрывы.

В нападении он лучше, чем многие думают. Отлично завершает из «краски», и средний бросок тоже прогрессирует. Он отлично проявит себя в игре после заслонов с Лукой [Дончичем], Остином [Ривзом], Коллином [Секстоном] и Квентином [Граймсом]», – сказал представитель «Лос-Анджелеса».

За 4 сезона в НБА Кесслер в среднем выдает 9,5 очка, 9,3 подбора и 2,4 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Spotrac
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Комментарии

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Если честно, не понимаю, почему все считают, что Лейкерс проиграли в этом трейде. Кесслер всю карьеру в НБА провёл с травмой, которую получил студентом, и скрывал, и в таких условиях стал заметным. Его прооперировали, был целый год для восстановления - ждать прогресса вроде логично. Риски понятно имеются, но они буквально в каждом трейде, или продлении контракта.
Я тут Эйнджа не понимаю, продал игрока, который им нужен - за пики, которые по любому будут отстойными.
ОтветEvgeniy 72
Если честно, не понимаю, почему все считают, что Лейкерс проиграли в этом трейде. Кесслер всю карьеру в НБА провёл с травмой, которую получил студентом, и скрывал, и в таких условиях стал заметным. Его прооперировали, был целый год для восстановления - ждать прогресса вроде логично. Риски понятно имеются, но они буквально в каждом трейде, или продлении контракта. Я тут Эйнджа не понимаю, продал игрока, который им нужен - за пики, которые по любому будут отстойными.
Наивный ты. Игрок без броска, не играл год, и не факт, что опять не травмируется. Миф о его защите скоро развеют
ОтветEvgeniy 72
Если честно, не понимаю, почему все считают, что Лейкерс проиграли в этом трейде. Кесслер всю карьеру в НБА провёл с травмой, которую получил студентом, и скрывал, и в таких условиях стал заметным. Его прооперировали, был целый год для восстановления - ждать прогресса вроде логично. Риски понятно имеются, но они буквально в каждом трейде, или продлении контракта. Я тут Эйнджа не понимаю, продал игрока, который им нужен - за пики, которые по любому будут отстойными.
лал тут однозначно развели, как дитеток масеньких
Вот так и пройдет Прайм Луки. ЛАЛ обнулил минимум пару лет Леброна, теперь очередь Луки....
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