Билл Симмонс: «Не уверен, что в Новом Орлеане вообще должна быть команда НБА, там это просто никогда не работало»

Симмонс выразил сомнения, что Новому Орлеану нужна команда НБА.

Обозреватель Билл Симмонс считает, что, возможно, «Пеликанс» следует переехать из Нового Орлеана.

«У нас до сих пор нет доказательств того, что НБА работает в Новом Орлеане . Вы можете винить владельцев, можете винить сам город, маленький рынок – как угодно. Несмотря на то, у них есть несколько – не знаю, сколько – сотен тысяч болельщиков, я не думаю, что эта организация хоть когда-то была там успешной.

Это просто никогда не работало, и я не уверен, что там вообще должна быть команда НБА. К Портленду у меня другое отношение, даже к Мемфису», – сказал Симмонс.

Новый Орлеан получил команду в 2002 году, когда она переехала из Шарлотт. За 24 сезона «Пеликанс», которые сменили название с «Хорнетс», 9 раз выходили выходили в плей-офф, а их лучшим достижением остается второй раунд (2008, 2018).