Джа Морэнт попал в Топ-3 лучших разыгрывающих по версии отца Шэя Гилджес-Александера
Отец Гилджес-Александера считает Морэнта Топ-3 разыгрвающим.
Вон Александер, отец звезды «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера, составил свой Топ-3 лучших разыгрывающих в текущей НБА.
Шэй Гилджес-Александер
«Джа все хейтят, но дайте ему вернуться к своей игре, и все увидите», – сказал Александер, который долго размышлял, прежде чем назвать новобранца «Портленда».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: запись трансляции стримера N3on
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