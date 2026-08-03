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  4. Джа Морэнт попал в Топ-3 лучших разыгрывающих по версии отца Шэя Гилджес-Александера

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Джа Морэнт попал в Топ-3 лучших разыгрывающих по версии отца Шэя Гилджес-Александера
Отец Гилджес-Александера считает Морэнта Топ-3 разыгрвающим.

Вон Александер, отец звезды «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера, составил свой Топ-3 лучших разыгрывающих в текущей НБА.

  1. Шэй Гилджес-Александер

  2. Кейд Каннингем

  3. Джа Морэнт

«Джа все хейтят, но дайте ему вернуться к своей игре, и все увидите», – сказал Александер, который долго размышлял, прежде чем назвать новобранца «Портленда».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: запись трансляции стримера N3on
logoДжа Морэнт
logoКейд Каннингем
logoНБА
logoШэй Гилджес-Александер

Комментарии

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эт че, открыт новый персонаж что ли? вслед за отцом Моранта, и Лавар Боллом?
Очередной шизанутый батёк
Батя Шга норм накидывает, может идти на телевидение к перку. Понятно же, чтотспециально назвал Моранта, а не например Брансона
Вот ведь оно как бывает: парень - недавний MVP самой сильной баскетбольной лиги планеты, а батя его - вообще за баскетбол не шарит (
А я ведь догадывался что Джа и Шэй это разные люди 🙈
Вон, Александер назвал Моранта топ-3 разыгрывающим.
Ну, от души говоря, если сказать по прям разыгрывающим, а не по тем кто условно под первым выходит, то топ 3 без Хали - это дурь.
Прикольно и зрелищно Джа играет ему бы только поменьше с любым даже воображаемым оружием на людях показываться )
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