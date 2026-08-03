Джа Морэнт попал в Топ-3 лучших разыгрывающих по версии отца Шэя Гилджес-Александера

Отец Гилджес-Александера считает Морэнта Топ-3 разыгрвающим.

Вон Александер, отец звезды «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера , составил свой Топ-3 лучших разыгрывающих в текущей НБА .

«Джа все хейтят, но дайте ему вернуться к своей игре, и все увидите», – сказал Александер, который долго размышлял, прежде чем назвать новобранца «Портленда».