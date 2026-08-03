Консорциум инвесторов готов заплатить 1 миллиард долларов за лондонскую команду европейского проекта НБА

За лондонскую команду в проекте НБА готовы выложить 1 миллиард долларов.

По информации The Athletic, американо-индийский миллиардер Никеш Арора изучает возможность сделки по приобретению будущей лондонской команды в проекте Лиги Европы под эгидой НБА.

Сообщается, что Арора собрал консорциум инвесторов, готовых предложить более 1 миллиарда долларов за клуб.

58-летний миллиардер является генеральным директором американской компании по кибербезопасности Palo Alto Networks, базирующейся в Нью-Йорке.

НБА наметила запуск первого сезона европейского проекта на вторую половину 2027 года. Лига вместит 16 команд: 12 лицензированных клубов и 4 коллектива, которые пройдут квалификацию.