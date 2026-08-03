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Консорциум инвесторов готов заплатить 1 миллиард долларов за лондонскую команду европейского проекта НБА
За лондонскую команду в проекте НБА готовы выложить 1 миллиард долларов.

По информации The Athletic, американо-индийский миллиардер Никеш Арора изучает возможность сделки по приобретению будущей лондонской команды в проекте Лиги Европы под эгидой НБА.

Сообщается, что Арора собрал консорциум инвесторов, готовых предложить более 1 миллиарда долларов за клуб.

58-летний миллиардер является генеральным директором американской компании по кибербезопасности Palo Alto Networks, базирующейся в Нью-Йорке. 

НБА наметила запуск первого сезона европейского проекта на вторую половину 2027 года. Лига вместит 16 команд: 12 лицензированных клубов и 4 коллектива, которые пройдут квалификацию.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
Лига Европы под эгидой НБА

Комментарии

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Этот консорциум просто имеет интересы к застройке в Лондоне, под спортивные лозунги со связями с заокеанскими Лигами - легче выбивать разрешения на застройку. Там сотни миллиардов на застройке собираются крутить, если получится, и это просто условие, чтобы лисе зайти в курятник. Такие же интересы и у остальных претендентов на участие в проекте НБА, главное получить разрешение на застройку в столицах. Естественно, ни один цент не будет вложен в проект, если разрешение на застройку не получат.
Осталось найти ещё штук 10 таких инвесторов. Совсем ерунда.
интересно, почему есть уверенность, что эта будет более востребована, чем Лондон Лайонс... НБА уже построили африканскую лигу. И что там? Сады обетованные?
Ответrolliewizza
интересно, почему есть уверенность, что эта будет более востребована, чем Лондон Лайонс... НБА уже построили африканскую лигу. И что там? Сады обетованные?
Ты сравниваешь платежеспособность Африки и Европы?
ОтветJuVero
Ты сравниваешь платежеспособность Африки и Европы?
Не передергивайте. Я утверждаю то, что шильдик "НБА" не делает проект автоматически успешным в любых масштабах: в европейских, азиатских, африканских - без разницы. В Лондоне не начнут любить баскетбол и условных "Лондон Янкис" на лярд просто потому что на билете будет шильдик "НБА". Сейчас нет никакого экономического обоснования этому.
УЕФА разрешил ? 😂😂😂
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