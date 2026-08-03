Дуэйн Уэйд об удаленном мениске: «Перед драфтом врач сказал «Хит», что у меня есть только 5 лет в запасе»

Уэйду предрекали короткую карьеру.

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд рассказал, как ему удалось провести выдающуюся карьеру, несмотря на перенесенную операцию на колене.

«Когда мне было 19 лет и я лежал в больнице, врач сказал, что им придется удалить мой мениск, и что в будущем у меня разовьется артрит и все в таком духе.

Думаете, тогда я понимал, что это значит? Да просто верните меня на паркет! Мне нужно зарабатывать деньги для своей семьи. Я даже не знал, что такое мениск. Это было другое время, другая эпоха. Все, что я знал – я повредил колено. Они твердили это слово «мениск». Мне дали какую-то информацию, и я такой: «Ладно, значит, его нужно убрать?»

Тогда и технологии были другими, и все остальное. Так что я сам не знаю, как мне удалось построить такую карьеру. Позже, уже по ходу моего баскетбольного пути, наш врач признался мне: «Мы давали тебе всего 5 лет».

Когда ты проходишь процедуру драфта, ты сдаешь кучу тестов, обследований, анализов и рентгенов. Доктор тогда сказал «Хит», что у меня есть только 5 лет в запасе, а потом начнутся проблемы с коленом.

И он не соврал. У меня действительно было около 5 хороших лет, а затем колено начало сдавать. После этого я перенес несколько операций, потому что нужно было проводить чистки и прочие процедуры.

Могу сказать, что у меня невероятная терпимость к боли. У меня высокий болевой порог. Я играл через такие повреждения, с которыми многие парни точно не стали бы играть. За свою карьеру я перенес очень много дискомфорта. Но я научился оставаться эффективным, даже зная, что некоторые вещи делать не могу.

Вот почему я всегда говорю: «Вы ведь не видите, как работают мозги». Возможно, в школе я и не был гением, но когда дело касалось баскетбола, в моей голове была своя версия гениальности. Так что я научился побеждать, помня о том, что у меня нет мениска.

Но первые пару лет я даже не думал, что это станет проблемой, потому что все еще был невероятно взрывным. Я думал: «Какой еще мениск? О чем вы вообще говорите?» Я чувствовал себя как лучший новичок года», – рассказал Уэйд.