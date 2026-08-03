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  4. Дуэйн Уэйд об удаленном мениске: «Перед драфтом врач сказал «Хит», что у меня есть только 5 лет в запасе»

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Дуэйн Уэйд об удаленном мениске: «Перед драфтом врач сказал «Хит», что у меня есть только 5 лет в запасе»
Уэйду предрекали короткую карьеру.

Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд рассказал, как ему удалось провести выдающуюся карьеру, несмотря на перенесенную операцию на колене.

«Когда мне было 19 лет и я лежал в больнице, врач сказал, что им придется удалить мой мениск, и что в будущем у меня разовьется артрит и все в таком духе.

Думаете, тогда я понимал, что это значит? Да просто верните меня на паркет! Мне нужно зарабатывать деньги для своей семьи. Я даже не знал, что такое мениск. Это было другое время, другая эпоха. Все, что я знал – я повредил колено. Они твердили это слово «мениск». Мне дали какую-то информацию, и я такой: «Ладно, значит, его нужно убрать?»

Тогда и технологии были другими, и все остальное. Так что я сам не знаю, как мне удалось построить такую карьеру. Позже, уже по ходу моего баскетбольного пути, наш врач признался мне: «Мы давали тебе всего 5 лет».

Когда ты проходишь процедуру драфта, ты сдаешь кучу тестов, обследований, анализов и рентгенов. Доктор тогда сказал «Хит», что у меня есть только 5 лет в запасе, а потом начнутся проблемы с коленом.

И он не соврал. У меня действительно было около 5 хороших лет, а затем колено начало сдавать. После этого я перенес несколько операций, потому что нужно было проводить чистки и прочие процедуры.

Могу сказать, что у меня невероятная терпимость к боли. У меня высокий болевой порог. Я играл через такие повреждения, с которыми многие парни точно не стали бы играть. За свою карьеру я перенес очень много дискомфорта. Но я научился оставаться эффективным, даже зная, что некоторые вещи делать не могу.

Вот почему я всегда говорю: «Вы ведь не видите, как работают мозги». Возможно, в школе я и не был гением, но когда дело касалось баскетбола, в моей голове была своя версия гениальности. Так что я научился побеждать, помня о том, что у меня нет мениска.

Но первые пару лет я даже не думал, что это станет проблемой, потому что все еще был невероятно взрывным. Я думал: «Какой еще мениск? О чем вы вообще говорите?» Я чувствовал себя как лучший новичок года», – рассказал Уэйд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дуэйна Уэйда
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Комментарии

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Помню, выходила статья какого-то доктора, где он разбирал влияние правильного бега на примере Уэйда и Леброна. Леброн всегда бегает пружиня, с носка, Уэйд же при ведении делал шаги с пятки, что со временем все сильнее и сильнее отдавало ему в колени. Вывод был в том, что карьера Уэйда могла быть дольше, если бы он, в том числе, изменил стиль бега.
ОтветJazzzz
Помню, выходила статья какого-то доктора, где он разбирал влияние правильного бега на примере Уэйда и Леброна. Леброн всегда бегает пружиня, с носка, Уэйд же при ведении делал шаги с пятки, что со временем все сильнее и сильнее отдавало ему в колени. Вывод был в том, что карьера Уэйда могла быть дольше, если бы он, в том числе, изменил стиль бега.
Помню выходила статья какого то доктора, где он разбирал травму кавая в спёрс. Вывод был в том, что карьера кавая окончена. А он взял титул с Торонто и всё ещё пылит.
ОтветJazzzz
Помню, выходила статья какого-то доктора, где он разбирал влияние правильного бега на примере Уэйда и Леброна. Леброн всегда бегает пружиня, с носка, Уэйд же при ведении делал шаги с пятки, что со временем все сильнее и сильнее отдавало ему в колени. Вывод был в том, что карьера Уэйда могла быть дольше, если бы он, в том числе, изменил стиль бега.
Комментарий удален пользователем
Понятно, что таких историй много, но у Уэйда действительно был короткий прайм.
ОтветP@sha
Понятно, что таких историй много, но у Уэйда действительно был короткий прайм.
Короткий прайм был у Роуза или Брэндона Роя, Уэйд до 13 года в олл нба попадал, это хорошая карьера и в Полине себе прайм
ОтветMisunderstood
Короткий прайм был у Роуза или Брэндона Роя, Уэйд до 13 года в олл нба попадал, это хорошая карьера и в Полине себе прайм
Ну, просто он настолько сильный игрок, что даже будучи не в прайме он попадал в олл нба. Прайм Уэйда это 2006-2010, для меня он сильнее Коби в этот период, лучший игрок сборной США на Играх в Пекине.
Помню как Уэйд, после одного из выигранных Финалов НБА, поливал колени шампанским. Смотрелось необычно, но кто знает всю историю - удивляться не должны были, так он отдавал дань за то, что они его не подвели в самый ответственный момент.
Уэйд - величайший баскетболист всех времен, играть и побеждать с такими повреждениями...
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