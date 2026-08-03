Майк Бибби о том, украли ли у «Кингз» победу над «Лейкерс» в 2002-м: «Да, черт возьми! Тот момент мог изменить всю мою карьеру!»

Бибби вспомнил о финале Запада 2002 года против «Лейкерс» .

Экс-игрок НБА Майк Бибби считает, что в 2002 году «Лейкерс» обыграли его «Сакраменто» в финале Западной конференции нечестным путем. Он выразил эту мысль в разговоре с семикратным участником Матча всех звезд Джо Джонсоном.

Джонсон : «Было круто играть против вас. Я этого никогда не забуду, бро. Серьезно, начиная от Криса Уэббера и Владе Диваца и заканчивая Дагом Кристи – эти парни нереально круто пасовали, а их игровой IQ был просто до небес. И тут к этой банде добавляешься ты, бро. Вы были просто чертовски сильной командой. Вспомнить хотя бы те легендарные битвы «Кингз» против «Лейкерс». Расскажи немного о тех зарубах, бро. Хэй, зная то, что мы знаем сейчас… Понимаешь, о чем я? Зная историю лиги. Возможно, тогда вас немного обокрали...»

Бибби : «Немного?!» [Смеется]

Джонсон : «Погоди. Ты правда думаешь, что все было именно так, как…»

Бибби : «Да, черт возьми! Ты вообще видел, что там творилось? Тот момент мог изменить всю мою карьеру, понимаешь? Я тогда был в ударе. А теперь представь: что, если бы мы вышли в финал, и я стал бы MVP финала? В моем резюме это смотрелось бы куда круче, чем то, что я имею сейчас».

В шестой игре финала Запада «Лейкерс» победили «Кингз», получив множество сомнительных свистков в свою пользу, сравняли счет в серии (3-3), а затем выиграли седьмой матч.