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  4. Майк Бибби о том, украли ли у «Кингз» победу над «Лейкерс» в 2002-м: «Да, черт возьми! Тот момент мог изменить всю мою карьеру!»

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Майк Бибби о том, украли ли у «Кингз» победу над «Лейкерс» в 2002-м: «Да, черт возьми! Тот момент мог изменить всю мою карьеру!»
Бибби вспомнил о финале Запада 2002 года против «Лейкерс» .

Экс-игрок НБА Майк Бибби считает, что в 2002 году «Лейкерс» обыграли его «Сакраменто» в финале Западной конференции нечестным путем. Он выразил эту мысль в разговоре с семикратным участником Матча всех звезд Джо Джонсоном.

Джонсон: «Было круто играть против вас. Я этого никогда не забуду, бро. Серьезно, начиная от Криса Уэббера и Владе Диваца и заканчивая Дагом Кристи – эти парни нереально круто пасовали, а их игровой IQ был просто до небес. И тут к этой банде добавляешься ты, бро. Вы были просто чертовски сильной командой. Вспомнить хотя бы те легендарные битвы «Кингз» против «Лейкерс». Расскажи немного о тех зарубах, бро. Хэй, зная то, что мы знаем сейчас… Понимаешь, о чем я? Зная историю лиги. Возможно, тогда вас немного обокрали...»

Бибби: «Немного?!» [Смеется]

Джонсон: «Погоди. Ты правда думаешь, что все было именно так, как…»

Бибби: «Да, черт возьми! Ты вообще видел, что там творилось? Тот момент мог изменить всю мою карьеру, понимаешь? Я тогда был в ударе. А теперь представь: что, если бы мы вышли в финал, и я стал бы MVP финала? В моем резюме это смотрелось бы куда круче, чем то, что я имею сейчас».

В шестой игре финала Запада «Лейкерс» победили «Кингз», получив множество сомнительных свистков в свою пользу, сравняли счет в серии (3-3), а затем выиграли седьмой матч.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Nightcap
logoМайк Бибби
logoДжо Джонсон
logoСакраменто
logoЛейкерс
logoНБА

Комментарии

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Та серия , одна из самых позорных глав в истории НБА, лиге настолько нужен был финал Лейкерс , что аж делали всё! Что-то подобное было и в сериях Гсв-Рокетс, где лиге прям кровь из носу нужен был трипит или ещё один финал против Леброна
ОтветМурзин Ринат
Та серия , одна из самых позорных глав в истории НБА, лиге настолько нужен был финал Лейкерс , что аж делали всё! Что-то подобное было и в сериях Гсв-Рокетс, где лиге прям кровь из носу нужен был трипит или ещё один финал против Леброна
Справедливости ради, Рокетс проиграли из-за травмы Криса Пола, Сакраменто же были сильнее ЛАЛ и их откровенно зарубили судьи.
ОтветSm0k1n
Справедливости ради, Рокетс проиграли из-за травмы Криса Пола, Сакраменто же были сильнее ЛАЛ и их откровенно зарубили судьи.
Там даже не в Полукрысе было дело, в решающий момент они промахнулись 37 трешек подряд. Хотя все в их руках было
Одно удовольствие было наблюдать за игрой Сакраменто тех лет, а больше всего жаль Рика Адельмана.
Да там на всю франшизу повлияло. Возьми гайки тогда, может и не было бы сейчас всего того ужаса, который происходит сейчас
В седьмом матче, который дошел до ОТ, Сакраменто бросили с линии 16 из 30. Лейкерс в основное время - 19 из 25.
Просто забейте несколько штрафных в домашние кольца. Ну и трехи 2 из 20, со Стояковичем (комментарии излишни), Бибби (38% по карьере), Хедо (38,5%).
Да, в шестой игре вас прибили, но в седьмой вы уже сами.
Ответкрикун
В седьмом матче, который дошел до ОТ, Сакраменто бросили с линии 16 из 30. Лейкерс в основное время - 19 из 25. Просто забейте несколько штрафных в домашние кольца. Ну и трехи 2 из 20, со Стояковичем (комментарии излишни), Бибби (38% по карьере), Хедо (38,5%). Да, в шестой игре вас прибили, но в седьмой вы уже сами.
Так после такого шестого матча у кого не опустятся руки? С другой стороны, возможно, самому Майку стоило втащить локтем Кобяну в ответку
ОтветТурник Маггзи Боггза
Так после такого шестого матча у кого не опустятся руки? С другой стороны, возможно, самому Майку стоило втащить локтем Кобяну в ответку
Как сказал тогда комментатор на 7ТВ после удара локтем : в хоккее за такое удаляют до конца матча .
Конечно мяч ходил у этого пятака - это что-то !
Да, Майк тогда был крут, тащил когда было надо, но это судейство и потом еще и мяч смахнули прямо в руки Роберту Орри на последних секундах... Я по 7тв смотрел в записи тогда.
ОтветTeamPlayer
Да, Майк тогда был крут, тащил когда было надо, но это судейство и потом еще и мяч смахнули прямо в руки Роберту Орри на последних секундах... Я по 7тв смотрел в записи тогда.
Тогда и в 4 игре, с победным броском Орри, много спорных было свистков. Сакраменто тогда убежали на 20+ очков, но после судьи начали подсвистывать Лейкерс и помогли Озёрным вернуться в игру. Так что не только одна шестая игра была с односторонним судейством.
В 7й только Майк и тащил, остальные играли слабо (по меркам финала).
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