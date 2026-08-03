Отец Гилджес-Александера о Дончиче: «Его называют в числе лучших. Но ему нужно играть в защите, бро»

Отец Гилджес-Александер высказался о Дончиче.

Вон Александер, отец звезды «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера, поделился свои мнением о защитнике «Лейкерс » Луке Дончиче .

«Кем является Дончич? Одним из лучших в лиге? Его называют в числе лучших. Каждый раз, когда говорят об MVP, он входит в тройку. В этом году же он вошел в Топ-3 голосования? Или Топ-4? Так что он в обсуждении. Но ему нужно играть в защите, бро. Надо играть на обеих сторонах площадки», – сказал Александер, общаясь со стримером N3on.