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Отец Гилджес-Александера о Дончиче: «Его называют в числе лучших. Но ему нужно играть в защите, бро»
Отец Гилджес-Александер высказался о Дончиче.

Вон Александер, отец звезды «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера, поделился свои мнением о защитнике «Лейкерс» Луке Дончиче.

«Кем является Дончич? Одним из лучших в лиге? Его называют в числе лучших. Каждый раз, когда говорят об MVP, он входит в тройку. В этом году же он вошел в Топ-3 голосования? Или Топ-4? Так что он в обсуждении. Но ему нужно играть в защите, бро. Надо играть на обеих сторонах площадки», – сказал Александер, общаясь со стримером N3on.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
logoЛука Дончич
logoНБА
logoЛейкерс

Комментарии

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Бро, слышал твой сынок тоже не особо в защите
ОтветNDA13
Бро, слышал твой сынок тоже не особо в защите
Какой-то новый уровень хейта. Среди звёзд есть ли лучшие или хотя бы сопоставимые защитники в принципе? Браун, Тейтум и сильно здоровый и мотивированный (то есть образца года так 2022) Грек
ОтветАхилл Кобе Браянта
Какой-то новый уровень хейта. Среди звёзд есть ли лучшие или хотя бы сопоставимые защитники в принципе? Браун, Тейтум и сильно здоровый и мотивированный (то есть образца года так 2022) Грек
Каннингем? Не, не слышал...
Пончику надо поменьше разговаривать с судьями и побольше оттачивать свое актерское мастерство в сценах на самую достоверную смерть. Скоро Шон Бин будет брать платные актерские уроки у Шея
Посмотрел бы как Шей будет играть в защите, когда в команде будут 2 дыры в обороне
ОтветNew Projecr
Посмотрел бы как Шей будет играть в защите, когда в команде будут 2 дыры в обороне
Вот именно, я бы посмотрел на Шая в другой команде, а не в Окс , где все вокруг пашут в защите как ненормальные
ОтветNew Projecr
Посмотрел бы как Шей будет играть в защите, когда в команде будут 2 дыры в обороне
типа в лал?
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