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  4. «Даллас» хочет получить за Дэниэла Гэффорда пик первого раунда

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«Даллас» хочет получить за Дэниэла Гэффорда пик первого раунда
«Мэверикс» обозначили цену за Гэффорда.

Как сообщает инсайдер Бретт Сигел, «Даллас» согласится на сделку по центровому Дэниэлу Гэффорду, если получит нужную драфт-компенсацию

«Он был доступен для обмена все межсезонье. До драфта «Даллас» хотел получить за него выбор в первом раунде. Ничего не изменилось», – написал Сигел.

Имя Гэффорда часто связывают с «Лейкерс», учитывая его опыт игры с лидером «озерников» Лукой Дончичем. Однако, по информации инсайдера Джейка Фишера, «Лос-Анджелес» не вел переговоры о приобретении центрового.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети инсайдера Бретта Сигела
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