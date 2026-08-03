«Даллас» хочет получить за Дэниэла Гэффорда пик первого раунда

«Мэверикс» обозначили цену за Гэффорда.

Как сообщает инсайдер Бретт Сигел, «Даллас» согласится на сделку по центровому Дэниэлу Гэффорду , если получит нужную драфт-компенсацию

«Он был доступен для обмена все межсезонье. До драфта «Даллас » хотел получить за него выбор в первом раунде. Ничего не изменилось», – написал Сигел.

Имя Гэффорда часто связывают с «Лейкерс», учитывая его опыт игры с лидером «озерников» Лукой Дончичем. Однако, по информации инсайдера Джейка Фишера, «Лос-Анджелес» не вел переговоры о приобретении центрового.