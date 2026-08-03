Леброна Джеймса не оказалось в Топ-5 лучших игроков всех времен по версии Бэма Адебайо
Адебайо не включил Джеймса в свой Топ-5 лучших баскетболистов.
Звездный центровой «Майами» Бэм Адебайо составил свой список лучших игроков в истории:
Стефен Карри
Майкл Джордан
Кевин Дюрэнт
Тим Данкан
Адебайо рассмеялся перед тем, как назвать Данкана, слыша из окружающей его толпы детей выкрики «Леброн!»
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Heat Central
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А так понятно, что дальше вариаций будет вагон