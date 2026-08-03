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  4. Леброна Джеймса не оказалось в Топ-5 лучших игроков всех времен по версии Бэма Адебайо

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Леброна Джеймса не оказалось в Топ-5 лучших игроков всех времен по версии Бэма Адебайо
Адебайо не включил Джеймса в свой Топ-5 лучших баскетболистов.

Звездный центровой «Майами» Бэм Адебайо составил свой список лучших игроков в истории:

Адебайо рассмеялся перед тем, как назвать Данкана, слыша из окружающей его толпы детей выкрики «Леброн

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Heat Central
logoБэм Адебайо
logoКевин Дюрэнт
logoСтефен Карри
logoТим Данкан
logoЛеброн Джеймс
logoМайами
logoКобе Брайант
logoНБА
logoМайкл Джордан

Комментарии

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Обиделся, что Леброн не выбрал Хит 🤣🤣🤣
МДж и Дед в любой топ-5 пятерке должны быть как топ-1-2, это как аксиома, остальное уже по желанию
Ответarmageddon123456
МДж и Дед в любой топ-5 пятерке должны быть как топ-1-2, это как аксиома, остальное уже по желанию
Вот да, согласен с вами. Хоть и Кобян мой любимый игрок, но если брать пятерку по позициям, то он не попал бы в мою
Уж вместо Дюранта мог Леброна поставить)
Вызывает вопросики такая пятёрка. И не только по причине отсутствия леброна
Пятёрки мало у кого сойдутся.
Ответv7jvw6pdgp
Пятёрки мало у кого сойдутся.
Ну хотя бы на два имени они должны сходиться - Леброн и Джордан
А так понятно, что дальше вариаций будет вагон
зря он злит Леброна) опять отхватят от него, если куда то выйдут ваабще)
На самом деле крутой топ!
Как наследник Хаслема и фаворит Райли, в чьих жилах течет Хит Калче, он должен был назвать: Пэйтона, ДиУэйда, ЛеБрона, Зо и Шака)
Это скорее стартовая пятерка
Бэм шарит в баскетболе
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