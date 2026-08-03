Леброна Джеймса не оказалось в Топ-5 лучших игроков всех времен по версии Бэма Адебайо

Адебайо не включил Джеймса в свой Топ-5 лучших баскетболистов.

Звездный центровой «Майами » Бэм Адебайо составил свой список лучших игроков в истории:

Кобе Брайант

Стефен Карри

Майкл Джордан

Кевин Дюрэнт

Тим Данкан

Адебайо рассмеялся перед тем, как назвать Данкана, слыша из окружающей его толпы детей выкрики «Леброн !»