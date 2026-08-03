Мозес Муди планирует в сентябре приступить к тренировкам на площадке

К сентябрю, как ожидается, Муди сможет работать на площадке.

В конце марта защитник «Голден Стэйт » Мозес Муди получил разрыв связки надколенника и пропустил остаток сезона.

Как сообщает The Athletic, 24-летний баскетболист рассчитывает на возвращение к беговой работе и тренировкам на площадке в сентябре.

Надежды «Уорриорз» на следующий сезон связаны со способностью Стефена Карри держать команду на плаву до тех пор, пока Муди и Джимми Батлер, восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки, не вернутся в игру.

Прошлый сезон стал лучшим в карьере Муди по набранным очкам (12,1), подборам (3,3), передачам (1,6), игровому времени (25,7 минуты) и реализации трехочковых (40,1%).