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  4. Мозес Муди планирует в сентябре приступить к тренировкам на площадке

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Мозес Муди планирует в сентябре приступить к тренировкам на площадке
К сентябрю, как ожидается, Муди сможет работать на площадке.

В конце марта защитник «Голден Стэйт» Мозес Муди получил разрыв связки надколенника и пропустил остаток сезона.

Как сообщает The Athletic, 24-летний баскетболист рассчитывает на возвращение к беговой работе и тренировкам на площадке в сентябре.  

Надежды «Уорриорз» на следующий сезон связаны со способностью Стефена Карри держать команду на плаву до тех пор, пока Муди и Джимми Батлер, восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки, не вернутся в игру.

Прошлый сезон стал лучшим в карьере Муди по набранным очкам (12,1), подборам (3,3), передачам (1,6), игровому времени (25,7 минуты) и реализации трехочковых (40,1%).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoМозес Муди
logoГолден Стэйт
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Комментарии

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Хорошие новости для ГСВ!
Как там восстановление Батлера?
Дай Бог, чтобы Муди полностью восстановился и присоединился к партнёрам в регулярке.
Хоть бы он себя поберег! Травма была страшная, на старте сезона легко можно без него обойтись...
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