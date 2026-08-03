Адебайо о том, что Джеймс выбрал не «Хит»: «С Броном у нас все в поряде, он мне как брат. Я рад за него»

Адебайо прокомментировал решение Джеймса не в пользу «Майами».

Звездный центровой «Майами » Бэм Адебайо не обиделся на Леброна Джеймса за то, что тот присоединился к «Сиксерс», а не «Хит».

«С Броном у нас все в поряде, он мне как брат, честно говоря. Мы играли вместе на Олимпиаде, но даже до этого у нас всегда были откровенные разговоры по душам.

Я рад за него. Ты хочешь для человека самого лучшего», – сказал центровой.

Джеймс и Адебайо помогли сборной США завоевать золотые медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже.