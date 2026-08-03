  1. Спортс
  2. Баскетбол
  3. Новости

  4. Адебайо о том, что Джеймс выбрал не «Хит»: «С Броном у нас все в поряде, он мне как брат. Я рад за него»

0
Адебайо о том, что Джеймс выбрал не «Хит»: «С Броном у нас все в поряде, он мне как брат. Я рад за него»
Адебайо прокомментировал решение Джеймса не в пользу «Майами».

Звездный центровой «Майами» Бэм Адебайо не обиделся на Леброна Джеймса за то, что тот присоединился к «Сиксерс», а не «Хит».

«С Броном у нас все в поряде, он мне как брат, честно говоря. Мы играли вместе на Олимпиаде, но даже до этого у нас всегда были откровенные разговоры по душам.

Я рад за него. Ты хочешь для человека самого лучшего», – сказал центровой.

Джеймс и Адебайо помогли сборной США завоевать золотые медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Heat Realm
logoБэм Адебайо
logoФиладельфия
logoМайами
logoНБА
logoЛеброн Джеймс

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
«Он мне как Хирро»
Забавно наблюдать, как у экспертов анал отдела в комментах пригорает из-за Бэма. И все мы знаем почему)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бэм Адебайо о новом составе «Хит»: «С ветеранами разговоры станут проще, мы быстрее будем приходить к сути»
Бэм Адебайо: «Надеру Леброну задницу, захватывающий сезон»
Бэм Адебайо готовится к помолвке с Эйжей Уилсон
Рекомендуем
Главные новости
Джейлен Браун: «Меня не волнуют награды MVP, MVP финала. Единственное, что действительно имеет значение, – это чемпионство»
Аллена Айверсона заметили в майке «Сиксерс» Леброна Джеймса
Фото
Карл-Энтони Таунс вытащил редчайшую коллекционную карточку Вембаньямы во время стрима
Фото
Йован Буха: «Лейкерс» нужно, чтобы Джонатан Куминга стал их Аароном Гордоном, их Эндрю Уиггинсом»
Кендрик Перкинс: «Если «Филадельфия» выиграет чемпионат с Леброном и Брауном, это навечно запятнает репутацию «Бостона»
54-летний Шакил О′Нил завалился на пол после смазанного данка
Видео
Майкл Портер: «Культура чаевых начинает выходить за рамки. Ненормально оставлять 600 баксов, когда поел на 3 тысячи»
«Нью-Йорк» не станет предлагать Карлу-Энтони Таунсу максимальное продление контракта (Эдвардс)
Мэк Маккланг стал игроком «Жироны». Контракт на сезон-26/27
«Уизардс» и Энтони Дэвис оценят перспективы сотрудничества после 20 первых матчей нового сезона (Чарания)
Ко всем новостям
Последние новости
«Енисей» подписал форварда Майкла Янга из «Босна Роял»
Фото
Лонни Уокер будет бороться за место в составе «Денвера», поскольку его контракт не гарантирован
Кинан Эванс вернется в «Жальгирис»
«Клипперс» отчислят новичка года G-лиги Шона Педуллу
«Самара» согласовала возвращение Евгения Минченко
Егор Евстафьев: «Это удивительно, что 10 лет назад я смотрел Ивановича по телевизору, а сейчас могу с ним работать»
«Дубай» вновь пытается подписать Уолкапа, предложив «Олимпиакосу» 1 млн долларов
Экс-игрок НБА Вернон Кэри перейдет в «Максима Рим»
Александр Щербенев о матче с Турцией: «Там были практически все звезды. Это классный опыт для всех нас»
Сергей Зоткин и Артем Коряковский стали новичками «Самары»
Фото