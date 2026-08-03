Адебайо о том, что Джеймс выбрал не «Хит»: «С Броном у нас все в поряде, он мне как брат. Я рад за него»
Адебайо прокомментировал решение Джеймса не в пользу «Майами».
Звездный центровой «Майами» Бэм Адебайо не обиделся на Леброна Джеймса за то, что тот присоединился к «Сиксерс», а не «Хит».
«С Броном у нас все в поряде, он мне как брат, честно говоря. Мы играли вместе на Олимпиаде, но даже до этого у нас всегда были откровенные разговоры по душам.
Я рад за него. Ты хочешь для человека самого лучшего», – сказал центровой.
Джеймс и Адебайо помогли сборной США завоевать золотые медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Heat Realm
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