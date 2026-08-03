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  4. «Сакраменто» не рассматривает выкуп контракта Зака Лавина

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«Сакраменто» не рассматривает выкуп контракта Зака Лавина
«Кингз» не собираются расставаться с Лавином путем выкупа контракта.

Как сообщает The Sacramento Bee, вопреки недавним слухам, вариант с выкупом контракта защитника Зака Лавина не рассматривается руководством «Сакраменто».

«Кингз» рассчитывают, что Лавин будет конкурентоспособен и покажет хороший уровень в последний год своего пятилетнего соглашения на 215,2 миллиона долларов, которое он подписал с «Чикаго» в 2022 году. Защитник мог бы искать варианты в других клубах, но выбрал активировать свою опцию игрока на 49 миллионов долларов за сезон-2026/27. 

Выкуп затруднителен из-за большой зарплаты Лавина, и «Кингз» не хотят использовать «растяжение», которое позволило бы им отчислить игрока и выплачивать причитающуюся ему сумму в течение трех лет.

В прошлом розыгрыше чемпионата Лавин провел 39 матчей, прежде чем в феврале перенес операцию на руке, досрочно завершившую для него сезон. Звездный защитник в среднем набирал 19,2 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи при 47,9% с игры и 39% из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Sacramento Bee
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Комментарии

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Оно и правильно. Команда ни на что не претендует, так зачем им растягивать выплаты по его контракту
ОтветВадим Дзахоев
Оно и правильно. Команда ни на что не претендует, так зачем им растягивать выплаты по его контракту
Да он истекает к тому же.
они его, истекающего, ещё в дедлайн обменяют (на Фокса))
Только полный псих сделал бы это, вместо того, что бы один год потерпеть, на три растягивать...
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