«Сакраменто» не рассматривает выкуп контракта Зака Лавина

«Кингз» не собираются расставаться с Лавином путем выкупа контракта.

Как сообщает The Sacramento Bee, вопреки недавним слухам, вариант с выкупом контракта защитника Зака Лавина не рассматривается руководством «Сакраменто ».

«Кингз» рассчитывают, что Лавин будет конкурентоспособен и покажет хороший уровень в последний год своего пятилетнего соглашения на 215,2 миллиона долларов, которое он подписал с «Чикаго» в 2022 году. Защитник мог бы искать варианты в других клубах, но выбрал активировать свою опцию игрока на 49 миллионов долларов за сезон-2026/27.

Выкуп затруднителен из-за большой зарплаты Лавина, и «Кингз» не хотят использовать «растяжение», которое позволило бы им отчислить игрока и выплачивать причитающуюся ему сумму в течение трех лет.

В прошлом розыгрыше чемпионата Лавин провел 39 матчей, прежде чем в феврале перенес операцию на руке, досрочно завершившую для него сезон. Звездный защитник в среднем набирал 19,2 очка, 2,8 подбора и 2,3 передачи при 47,9% с игры и 39% из-за дуги.