Уокер Кесслер и Коллин Секстон вместе отыграли тренировочный матч

Кесслер и Секстон вместе работают в межсезонье.

Новички «Лейкерс » Уокер Кесслер и Коллин Секстон поучаствовали в полузакрытом тренировочном матче турнира Big A Classic в Атланте.

Кесслер пропустил почти весь прошлый сезон после операции на плече. Секстон же отыграл 68 матчей за «Шарлотт» и «Чикаго», набирая в среднем 15,4 очка, 2,3 подбора, 3,3 передачи и 1,1 перехвата.

На счету баскетболистов три совместных сезона за «Юту».