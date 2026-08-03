Рик Брансон о работе с сыном: «Есть правило: на паркете ты можешь посылать меня куда угодно, но вне площадки я отец, и я достану ремень»
Брансон-старший высказался о работе со своим сыном.
Рик Брансон поделился, каким образом он выстраивает взаимоотношения со своим сыном Джейленом, которого он тренирует в «Нью-Йорке», будучи ассистентом.
«У нас есть правило, которое относится и к Джошу [Харту]: на паркете ты можешь посылать меня куда угодно, но если ты позволишь себе такое вне площадки – я отец, и я достану ремень», – сказал Брансон-старший.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Roommates Show
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