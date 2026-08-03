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  4. Рик Брансон о работе с сыном: «Есть правило: на паркете ты можешь посылать меня куда угодно, но вне площадки я отец, и я достану ремень»

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Рик Брансон о работе с сыном: «Есть правило: на паркете ты можешь посылать меня куда угодно, но вне площадки я отец, и я достану ремень»
Брансон-старший высказался о работе со своим сыном.

Рик Брансон поделился, каким образом он выстраивает взаимоотношения со своим сыном Джейленом, которого он тренирует в «Нью-Йорке», будучи ассистентом.

«У нас есть правило, которое относится и к Джошу [Харту]: на паркете ты можешь посылать меня  куда угодно, но если ты позволишь себе такое вне площадки – я отец, и я достану ремень», – сказал Брансон-старший.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Roommates Show
Рик Брансон
logoНью-Йорк
logoДжейлен Брансон
logoНБА

Комментарии

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А Харт тоже ремня получает? За компанию?:)
ОтветBlackrock
А Харт тоже ремня получает? За компанию?:)
Вместо Брансона. Защищает главную звезду и вне площадки
ОтветBlackrock
А Харт тоже ремня получает? За компанию?:)
Разумеется.
Если сегодня за тебя отвечает батя друга - за косяки ты будешь получать от него.
Ремень папы Брансона - лучший мотиватор для чемпионов!
Ответгайка и болт
Ремень папы Брансона - лучший мотиватор для чемпионов!
Ремень папы Брансона — где он сейчас?
ОтветТурник Маггзи Боггза
Ремень папы Брансона — где он сейчас?
Готовится стать претендентом на попадание в зал славы баскетбола)
Похоже, Донте это тоже касалось, но к нему Рик не смог подойти с ремнем, т.к. Донте метко кидает гантели. Видимо поэтому его и слили.
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