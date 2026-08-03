Артур Калума взял номер «47» (АК-47)
Инициалы и номер Калума складываются в знакомую аббревиатуру.
Новичок «Лейкерс» Артур Калума, подписавший двусторонний контракт, будет выступать под номером «47». В истории клуба еще никто его не носил.
Примечательно, что инициалы и номер Калума составляют аббревиатуру АК-47, отсылающую к прозвищу Андрея Кириленко.
Кроме того, Остин Ривз играет за «Лейкерс» под номером «15», создавая сочетание AR-15.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Лейкерс»
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