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  4. Артур Калума взял номер «47» (АК-47)

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Артур Калума взял номер «47» (АК-47)
Инициалы и номер Калума складываются в знакомую аббревиатуру.

Новичок «Лейкерс» Артур Калума, подписавший двусторонний контракт, будет выступать под номером «47». В истории клуба еще никто его не носил.

Примечательно, что инициалы и номер Калума составляют аббревиатуру АК-47, отсылающую к прозвищу Андрея Кириленко.

Кроме того, Остин Ривз играет за «Лейкерс» под номером «15», создавая сочетание AR-15.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Лейкерс»
Артур Калума
logoАндрей Кириленко
logoНБА
logoЛейкерс
logoОстин Ривз

Комментарии

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жалкий плагиатор
Ответ711M
жалкий плагиатор
Ак47 курильщика)
Ответrboroveev@gmail.com
Ак47 курильщика)
ну, почему сразу курильщика. вдруг нормально заиграет
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