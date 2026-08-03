«Валенсия» включилась в борьбу за Армони Брукса

«Валенсия» рассматривает подписание Брукса.

«Валенсия » проявляет интерес к Армони Бруксу на фоне неопределенности вокруг будущего защитника.

Американец подписал с «Виллербаном » двухлетний контракт на сумму около 2,3 млн евро за сезон, однако финансовые проблемы французского клуба поставили под вопрос его дальнейшее пребывание в составе.

По информации MARCA, «Валенсия» входит в число клубов, заинтересованных в подписании 28-летнего защитника. Также ситуацию игрока отслеживают «Маккаби Тель-Авив» и «Црвена Звезда ».

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Брукса является «Реал », который ищет результативного защитника. Однако мадридскому клубу необходимо решить вопрос с лимитом на игроков без паспорта стран ЕС.