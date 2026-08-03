Женская НБА. 37 очков Келси Митчелл не спасли «Индиану» от поражения в матче с «Миннесотой», «Голден Стэйт» разобрался с «Торонто»

В противостоянии лидеров конференций «Индиана» проиграла «Миннесоте», несмотря на 37 очков Келси Митчелл.
«Голден Стэйт» на своей площадке обыграл «Торонто».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Миннесота – Индиана – 108:100 (25:27, 22:29, 25:34, 26:22)
МИННЕСОТА: Майлз (28 + 4 подбора + 6 передач), К. Уильямс (27 + 4 подбора + 5 передач), Коллиер (18 + 8 подборов + 7 передач), Ховард (13 + 4 подбора + 5 передач).
ИНДИАНА: К. Митчелл (37), Кларк (19 + 10 передач), Бостон (15 + 8 подборов + 7 передач).
2 августа. 20.00
Портленд – Лос-Анджелес – 101:106 (29:22, 20:21, 23:29, 29:34)
ПОРТЛЕНД: Карлтон (24 + 11 подборов), Лэйт (21 + 8 передач + 4 потери), Дилео (19 + 8 подборов), Облак (12).
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Хэмби (23 + 10 подборов), Огвумике (22 + 10 подборов), Эткинс (12 + 6 передач), Уилер (12 + 8 передач).
2 августа. 22.30
Даллас – Коннектикут – 83:63 (22:16, 26:21, 24:8, 11:18)
ДАЛЛАС: Огунбовале (15 + 5 подборов +5 передач), Шепард (15 + 9 подборов), Фадд (12), Симс (9).
КОННЕКТИКУТ: Миллер (22), Берк (14 + 7 подборов), Нельсон-Одода (8 + 11 подборов), Лакан (7).
3 августа. 2.00
Голден Стэйт – Торонто – 96:79 (25:20, 19:23, 23:18, 29:18)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Салон (24), Бертон (17 + 6 передач), Хэйс (15), Уильямс (15), Стоукс (8 + 11 подборов).
ТОРОНТО: Сабалли (19 + 8 подборов), Райс (16 + 5 подборов), Юшкайте (15), Аллеман (11 + 6 передач), Конде (10 + 5 подборов + 5 передач).
3 августа. 3.30
Положение команд: Миннесота – 25-6, Лас-Вегас – 20-9, Голден Стэйт – 20-9, Атланта – 18-10, Даллас – 19-11, Индиана – 19-11, Вашингтон – 16-12, Нью-Йорк – 17-13, Лос-Анджелес – 11-17, Чикаго – 11-18, Финикс – 11-19, Портленд – 11-19, Торонто – 10-19, Коннектитут – 7-23, Сиэтл – 6-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии
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Скажу сразу — чем читать, лучше посмотрите. Стоит того.
Первая четверть — образцовый ран-н-ган, жгут все — даже выделить некого. Уже к середине четверти команды набрали по 20. Все же у Миннесоты летит чуть лучше. Темп сказался, и оба тренера решились на ротацию. Уходим на перерыв с небольшим преимуществом Миннесоты.
Перестрелка трешками. Софи Каннингем получает по лицу и фол в защите после официального просмотра — лолчто? И в этом матче ее тоже букают. Майлз пока стреляет без промаха, а Кларк мажет легкий лей-ап. Рэйвен Джонсон глупейшим образом дарит мяч Миннесоте, заступив после вывода мяча. Майлз неудержима — шикарные проходы. Келси Митчелл перехватывает у Оливии мяч на ведении и убегает за лей-апом. Через атаку Майлз блокирует Митчелл. Индиане явно не хватает усиления со скамейки. Ховард раньше всех из основы схватила три фола. К перерыву Келси и Оливия уже набрали больше двадцати каждая.
В третьей четверти команды подустали. Уильямс поднимает Кларк в воздух и забивает после финта. Лекси Холл кладет три, а атаку спустя энд-уан — неожиданная подмога для Фивер. Келси кладет три и следом лей-ап. Миннесота молчит. Макбрайд прихрамывает и валит «сквозняк», сегодня не ее день. Кларк свистят чистый блок. Уайт зачем-то выпускает грузную Хайнс-Аллен, и та тут же дарит мяч сопернику. Миннесота держит дистанцию примерно десять очков, Миннесоту есть кому вести — теперь это Нафиса. Забавно: когда Софи кладет три, восторженная половина зала старается перекричать букающую.
Индиана делает один и тот же розыгрыш снова и снова: Кларк ведет, дает Бостон, и та спиной пытается найти выбегающего из-под опеки снайпера. Предсказуемо до зубовного скрежета. Кортни Уильямс забивает два подряд со средней. Кларк тоже пристрелялась на двушечки. Бостон двигается медленно — не успевает толком ни подбирать, ни ставить заслоны. Зато почему-то разыгрывает мяч. Тимпсон против Ховард — это интересно (Наташа говорила, что Макайла — это она сама в молодости). Итогом — блок от Тимпсон. Индиана сокращает до пяти. И Келси кладет трешку – у нас будет концовка!
Майлз сбивает Митчелл на дуге — пятый фол Оливии. Кларк находит Бостон в одиночестве, но вместо трехочкового… пробежка. Кейтлин не может скрыть разочарования. Кларк и Митчелл по очереди мажут открытые трехи. Тимпсон снова блочит Ховард. Уильямс кладет флоатер — плюс семь в пользу Миннесоты за 30 секунд до конца. Конца ли?
Индиана выводит из-за линии после тайм-аута, Кейтлин удается выбежать на оперативный простор, но она не бросает три, а дает передачу! Это решение, ее или Стефани Уайт, оказалось роковым — рискни и попади, и Перун знает, чем бы всё кончилось. А так Бостон передачу не смогла даже поймать.
При этом Келси и особенно Кейтлин в защите больше напоминают конусы. Сегодня бэк-корт Линкс совершил над ними надругательство в особо извращённой форме. Можно ли претендовать на успешный поход за титулом с бэк-кортом, который, набирая 60 очков, все равно уходит в минуса - большой вопрос. И можно было бы попробовать решить проблему рим-протектором вроде Ези Макбегор или Кайи Стоукс, но ведь у вас на 5 номере третья звезда бегает.
P.s. Кларк надо что-то делать с этими идиотскими трехами, это уже не забавно. Настолько умному игроку на третий год в Лиге пора понять, что она уже не в колледже, где такие штуки проходили.
Затем «Фивер» отправились через всю страну, чтобы сыграть с «Сиэтлом» во вторник, остались на северо-западе Тихоокеанского побережья на пятничную игру в Портленде и вылетели на восток в Миннесоту на воскресный матч.
В субботу команде Fever предстояло переместиться на два часовых пояса восточнее, прежде чем в воскресенье в 13:00 по восточному времени начать игру в Миннесоте.
Таким образом, между финальным свистком в Портленде и началом матча против «Линкс» оставалось примерно 36 часов, плюс день на переезд.
У Кларк (спина) и Бостон (нога) есть проблемы со здоровьем и в начале игры Кларк неудачно приземлилась после контакта с Майлз в воздухе.
Индиана и ее главные звезды банально выдохлись с таким расписанием...
И да, пара Кларк - Митчелл шикарна в атаке, но всегда будет дырой в защите.
Что не секрет ни для кого (кроме менеджмента Фивер) уже как три года кряду.
Похоже, что "деревенский менеджмент" Индианы просто хочет дождаться, когда один из защитников уйдет из команды сам и они будут нивиноваты...
Проблему с помощью для Бостон под кольцом тот же "менеджмент" решил в межсезонье затыкать Биллингс и Хайнс-Аллен, что даже комментировать не хочется.
Дедлайн обменов Инди разумеется проспала, никого не выменяла, да и надежд на такое чудо не было абсолютно.
Кстати Минька умыкнула Хлою Бибби у Чикаго, которая как переходящее рыжее знамя, постоянно переходит из команды в команду, но нигде пока толком не играет... :-)
Две лучшие атаки лиги пожалуй на сейчас (про защиту Индианы так сказать не могу).
У Индианы гостевая серия по самым буйно-повесточным городами асашай (Портленд, Сиетл и Миннесота), на всех аренах очень активно хейтят Софи, причем к хейту сегодня конечно добавилась и тренер Миньки Риз - одна из самых активных радужных активисток во всей лиге.
Да еще и судьи выдали очередной номер, когда даже после ПЕРЕСМОТРА умудрились проигнорировать удар Кофи локтем по лицу Софи и оставили фол именно защищавшейся Канингем...
В начале первой четверти Кларк похоже снова потянула спину неудачно упав (перед матчем под вопросов были и Кларк и Бостон и Биллингс, у всех похоже травмы, но все три вышли на игру), команда убежала в атаку вчетвером, в которую Кейтлин не пошла даже пешком...
В защите Келси Митчелл играла против Майлз и наоборот, и обе делали в атаке все что хотели.
Нарратив про слабую скамейку и плохого тренера - чисто фанатское нытье. Особенно последнее. Стефани - легенда Индианы, ни разу не пропускала ПО в своей карьере и творила чудеса со слабыми ростерами. Еще в 2015 Инди с завершающей карьеру Тамикой Кэтчингс в качестве единственной звезды вышли в финал и дошли до решающего матча с абсолютно монструозным ростером Линкс (Майа Мур, Симон Огастус, Сильвия Фаулс, Линдси Уэлен, Ребекка Брансон - абсолютно сумасшедший состав). В прошлом году Инди потеряли пол-команды и дошли до полуфинала, где в решающей игре зашли в овертайм с Лас-Вегасом.